Atalanta-Napoli, Gattuso: "Gara buttata, troppe chiacchiere"

Il tecnico del Napoli è amareggiato per il ko di Bergamo: "I due goal ce li siamo fatti da soli, non ricordo un tiro in porta dell'Atalanta".

Battuta d'arresto per il sul difficile campo di Bergamo: l'Atalanta vince 2-0 e ipoteca la qualificazione alla del prossimo anno. Sale a +15 il vantaggio proprio sugli azzurri, comunque già certi di un posto in in virtù del trionfo in Coppa .

Intervistato ai microfoni di DAZN, Gennaro Gattuso tira le orecchie ai suoi condannando l'atteggiamento rinunciatario mostrato dopo il goal di Pasalic che ha fatto da spartiacque dell'incontro.

"Invece di stare sul pezzo abbiamo commesso alcuni errori e iniziato a chiacchierare in campo. I due goal ce li siamo fatti da soli, sono arrabbiato. Rispetto al solito l' ha fatto poco oggi. Mentalità sbagliata: troppe chiacchiere, dovevamo fare meglio".

Gli attaccanti titolari non hanno offerto la loro migliore prestazione.

"Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista della qualità, non ero contento dello sviluppo del gioco nel primo tempo. L'errore ci può stare, non quello che è accaduto dopo. Invece di giocare parlavamo, è un momento in cui non possiamo mollare. Non voglio cali di tensione, dopo i goal la squadra ha pensato solo a lamentarsi".

L'impegno europeo contro il è ancora lontano.