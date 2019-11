Atalanta, mistero Duvan Zapata: è volato a Siviglia per nuove cure

L'infortunio di Duvan Zapata si tinge di giallo: il colombiano va in Spagna per sottoporsi a terapie avanzate. La sua assenza perdura dal 12 ottobre.

Quando torna Duvan Zapata? Una domanda che, in questo periodo, si stanno ponendo in tanti: l' e Gian Piero Gasperini in primis. Una risposta definitiva, però, non c'è ancora. E a questo punto, rischia di non arrivare nemmeno a breve termine.

Secondo i media bergamaschi, questa mattina Zapata è infatti volato in , e in particolare a , per sottoporsi a nuove cure: un ciclo di terapie avanzate che, nelle previsioni dell'Atalanta e del centravanti colombiano, dovrebbe servire per porre finalmente rimedio all'infortunio all'adduttore che sta tormentando il giocatore ormai da un mese e mezzo.

Un vero giallo, se è vero che da quell'infortunio rimediato a metà ottobre con la propria Nazionale, ne è ormai passata di acqua sotto i ponti. Le previsioni iniziali per il recupero di Zapata parlavano di tre, massimo quattro settimane di stop, ma l'ex doriano ancora non si è visto in campo, restando fuori anche dalla lista dei convocati per la sfida contro la .

L'ipotesi di un ritorno in campo di Zapata nelle scorse settimane, paventata di volta in volta, non si è mai concretizzata. E così il colombiano non è andato in panchina nemmeno contro la , match del possibile rientro, privando Gasperini di una pedina fondamentale.

Ora, ecco la nuova mossa della disperazione: un viaggio in Spagna per tentare di uscire dal tunnel. Un mistero che avvolge Zapata già da un po', tanto da provocare l'irritazione dello stesso Gasperini. Contro la Dinamo Zagabria, il tecnico potrebbe affidarsi a Ilicic nel ruolo di prima punta. Duvan, invece, guarderà i compagni giocare da Siviglia.