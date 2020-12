Atalanta, Malinovskyi negativo al Covid-19: è tornato a casa

Ruslan Malinovskyi torna negativo al Covid-19, come si apprende dalla foto pubblicata dalla moglie Roksana.

Quasi un mese di isolamento per Ruslan Malinovskyi, che ha dovuto lottare a lungo per tornare negativo al Covid-19. In queste settimane è mancato all', che ha balbettato in campionato.

Il calciatore ucraino è tornato a casa dopo il periodo di isolamento: lo rivela la moglie Roskana, attraverso una foto pubblicata su Instagram. Malinovskyi si era isolato al ritorno dalla Nazionale, per non mettere a rischio la moglie Roksana e la figlia Olivia di 1 anno.

Adesso resta da capire se sarà a disposizione di Gasperini, sicuramente non per giocare da titolare, ma al massimo per finire in panchina contro l' .

Più probabili però che il giocatore venga utilizzato a poco a poco, a partire dalla sfida decisiva di contro l' .