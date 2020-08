Atalanta, lesione al crociato posteriore per Gollini: niente PSG

Lesione subtotale al crociato posteriore del ginocchio per Pierluigi Gollini: il portiere dell'Atalanta salterà la sfida di Champions contro il PSG.

Brutte notizie per l' . Infortunio serio al ginocchio per Pierluigi Gollini, che salterà la sfida di contro il .

Lesione subtotale del crociato posteriore del ginocchio sinistro per il portiere orobico: è questo l'esito, come riferisce 'Sky', della seconda risonanza magnetica a cui si è sottoposto Gollini dopo essere andato ko contro l' in uno scontro con Gosens.

Da valutare i tempi di recupero, ma è certo che l'estremo difensore non difenderà i pali dell'Atalanta nel quarto di finale coi parigini in programma mercoledì sera in .

Altre squadre

Contro il PSG, il custode della porta bergamasca, sarà il secondo Marco Sportiello.