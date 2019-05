Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali: Lapadula in attacco dal 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Atalanta-Genoa: Pasalic agisce da trequartista, Lapadula titolare tra i rossoblù.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, D. Zapata.

GENOA (4-3-1-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa; Lapadula, Kouamé.

Sono e ad aprire il 36° turno del campionato di . A Reggio Emilia, dove si gioca per i lavori di ristrutturazione dell’Atleti Azzurri d’ , la compagine orobica cerca punti per lanciare l’assalto al terzo posto in classifica, i rossoblù invece puntano a chiudere il discorso salvezza.

Gian Piero Gasperini disegna la sua Atalanta con il consueto 3-4-1-2 nel quale la linea difensiva davanti a Gollini è composta da Hateboer (arretrato a causa di defezioni e squalifiche), Djimsiti e Palomino.

A centrocampo, Castagne e Gosens si sistemano sugli out di destra e sinistra, in mediana confermata la coppia De Roon-Freuler. In attacco, c’è Ilicic al fianco di Zapata, con Pasalic a supporto nel ruolo di trequartista.

Cesare Prandelli risponde con un 4-3-1-2 nel quale Biraschi, Romero, Zukanovic e Criscito completano il pacchetto di difesa davanti a Radu.

Chiavi del centrocampo affidate a Radovanovic, con Lerager e Veloso in posizione in interni. In attacco c’è Lapadula con Kouamé, mentre Bessa agirà alle loro spalle.