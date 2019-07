Atalanta, Gasperini diventa cittadino onorario di Bergamo: "Un grande onore"

Un legame davvero speciale, quello che si è creato tra Gian Piero Gasperini e la città di Bergamo. Dopo aver condotto l' a una storica qualificazione alla prossima nel corso dell'ultima stagione, il tecnico piemontese ora riceverà infatti la cittadinanza onoraria della città lombarda.

Una decisione presa nel corso del Consiglio Comunale che si è tenuto questa sera a Bergamo, con il Sindaco Giorgio Gori entusiasta per l'approvazione di quella proposta che lui stesso aveva lanciato nelle scorse settimane, all'inizio del suo secondo mandato.

"Credo che nel suo campo Gasperini abbia fatto molto in questi anni. E non solo per i risultati sportivi, ma per un modo creativo, positivo di interpretare questo sport, aggiungendo qualcosa alla lunga tradizione calcistica dell'Atalanta. Con la Cittadinanza onoraria desideriamo suggellare questo legame, anche affettivo, che si è creato tra Bergamo e Gasperini ".

Queste le parole pronunciate da Gori, come riportato nel comunicato ufficiale redatto dal Comune di Bergamo e pubblicato anche dal sito dell'Atalanta.

