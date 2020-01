Atalanta da sogno: secondo miglior attacco in Europa, record in Serie A dopo 21 gare

Con 57 reti dopo 21 partite l'Atalanta eguaglia il record della Juventus dei goal fatti in Serie A: i nerazzurri sono secondi solo al City.

Una vera e propria macchina da goal: la devastante prova offerta dall' sul campo del conferma i perfetti meccanismi offensivi costruiti da Gasperini per la sua Dea, che raggiunge un importante record in e si piazza al secondo posto in Europa.

Guarda "Atalanta: da Zero a Champions - Ep.1" dal 27/1 su DAZN

I nerazzurri eguagliano infatti il record dei goal fatti dopo 21 giornate di campionato, stabilito dalla in Serie A nella stagione 1959/60: i bianconeri chiusero con 57 all'attivo, un traguardo ripetuto dalla strepitosa stagione del club bergamasco.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Un bottino che piazza l'Atalanta anche al secondo posto nella classifica dei goal fatti nei cinque principali campionati europei: soltanto il di Guardiola ha fatto meglio fin qui con 65 goal all'attivo. Al terzo posto il con 55, quarto il super di Klopp con 54.