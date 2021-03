Atalanta-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nella 25ª giornata di Serie A, in infrasettimanale, l'Atalanta ospita il Crotone a Bergamo: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla.

ATALANTA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Atalanta-Crotone

• Data: mercoledì 3 marzo 2021

• Orario: 20.45

• Canale TV: Sky Sport

• Streaming: Sky Go, Now TV

In attesa della sfida del Bernabéu contro il Real Madrid, con la ferita della partita d'andata ancora fresca, l' Atalanta continua a concentrarsi sul campionato. Nell'infrasettimanale che apre il mese di marzo i nerazzurri se la giocano contro il Crotone .

La squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto soltanto una delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A: l'ultima, contro il Napoli. In precedenza erano arrivati passi falsi contro Torino, Genoa e Lazio.

Gli uomini di Stroppa invece lontano da casa fanno fatica: lontano dallo Scida hanno raccolto soltanto 2 punti sui 12 conquistati fino a questo momento in campionato, due 0-0 contro Udinese e Torino. Un bottino decisamente misero.

Nei precedenti diretti negli ultimi 10 anni, i bergamaschi hanno uno score molto positivo: 5 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. La gara d'andata è terminata 1-2 con doppietta di Luis Muriel. Nell'ultimo precedente a Bergamo, datato 20 settembre 2017, è arrivato un netto 5-1.

In questa pagina potrete dunque trovare tutto ciò che dovete sapere su Atalanta-Crotone: dalle formazioni a dove poterla seguire in tv e streaming .

ORARIO ATALANTA-CROTONE

Atalanta-Crotone si giocherà mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.45. Il match valido per la 25ª giornata di Serie A si disputerà al Gewiss Stadium di Bergamo.

Atalanta-Crotone sarà visibile sulle reti Sky. Per seguire il match in diretta tv, il canali di riferimento sarà Sky Sport , al 254 del satellite.

Per poter seguire Atalanta-Crotone in diretta streaming, gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go: basterà scaricare l'app disponibile su tutti gli store su vari dispositivi, come pc o notebook, tablet oppure smartphone, poi selezionare il canale di riferimento.

L'alternativa è invece Now TV, che offre la programmazione di Sky in streaming live: per poter seguire Atalanta-Crotone andrà acquistato uno dei pacchetti proposti sul sito ufficiale.

Potrete seguire Atalanta-Crotone anche su Goal , attraverso la nostra diretta testuale. Minuto per minuto vi accompagneremo nelle pieghe del match raccontandovi le migliori azioni nel match del Gewiss Stadium.

Con Zapata out, possibile lieve turnover per i nerazzurri, con Miranchuk e Malinovskiy che premono per giocare alle spalle di Muriel, rientra Pessina al posto dello squalificato De Roon insieme a Freuler. Scelte obbligate sugli esterni. In difesa possibile occasione per Caldara.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Crotone torna alla difesa a tre con Magallan, Golemic e Luperto. Pedro Pereira e Reca avanzano di qualche metro, Zanelatto e Eduardo Henrique al centro. Messias e Ounas agiscono alle spalle di Di Carmine, ancora favorito su Simy.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel.

CROTONE (3-4-2-1): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, E. Henrique, Zanellato, Reca; Ounas, Messias; Di Carmine.