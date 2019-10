Atalanta in ansia per Zapata: si teme lo stiramento, rischia un mese di stop

Due ipotesi sull'infortunio di Duvan Zapata in attesa degli esami: in caso di elongazione salterebbe solo due partite, ma si teme la lesione.

Sono già tanti gli infortuni archiviati in questa pausa per le Nazionali: tra i più pesanti per il nostro campionato c'è quello di Duvan Zapata, che lascia in ansia lo staff dell' in attesa degli esami strumentali.

Stando a quanto riferisce la 'Gazzetta dello Sport', sono due le principali ipotesi sullo stop del centravanti colombiano: se dovesse emergere un'elongazione il giocatore salterebbe soltanto la partita di campionato contro la e la sfida di contro il in programma il martedì seguente, con l'eventuale rientro in campo contro l' il 27 ottobre.

Dalle prime sensazioni dello stesso Zapata si teme però uno stiramento, che lo costringerebbe a restare ai box per almeno tre settimane. In quel caso il bomber nerazzurro salterebbe anche la partita contro il e contro il , oltre al match di ritorno contro il City. In caso di lesione di primo grado il rientro sarebbe previsto per la sfida con la del 10 novembre.