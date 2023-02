Asllani adesso è tutto dell'Inter: obbligo di riscatto scattato dopo il Derby con il Milan

Il centrocampista albanese è subentrato nel recupero al posto di Barella, facendo attivare la clausola sul suo prestito.

La prima stagione di Kristjan Asllani all'Inter sta procedendo bene, nonostante le gerarchie e il conseguente minutaggio, inferiore rispetto ai suoi compagni di reparto: il centrocampista albanese è stato impiegato per 20 volte da Simone Inzaghi, Derby con il Milan compreso. Ma ci arriviamo.

Il classe 2002 è arrivato in estate dall'Empoli, in prestito con riscatto fissato a 10 milioni, con obbligo all'avverarsi di determinate condizioni: una su tutte l'impiego anche solo per un minuto in un match ufficiale dopo il 2 febbraio.

Anche con l'infortunio di Marcelo Brozovic, e la scelta di Inzaghi di puntare Hakan Calhanoglu per il ruolo di regista, Asllani è sceso comunque in campo in questi mesi: segno della volontà dell'Inter di puntare sul suo talento in ottica futura.

Ecco: il futuro è già qui, si direbbe. Perché con la sostituzione avvenuta al 94' di Inter-Milan, ovvero il cambio Barella-Asllani, il club nerazzurro ha attivato la clausola relativa all'obbligo di riscatto, che avevamo accennato prima.

L'albanese è, a tutti gli effetti, un giocatore dell'Inter, quindi: all'Empoli andranno, dopo i 4 milioni del prestito oneroso, 10 milioni di euro più 2 di bonus.