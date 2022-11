L'Ashton United chiede Haaland in prestito: "Meglio che giocare a golf"

Il club di Non League ha diramato un comunicato ufficiale chiedendo al Manchester City l'attaccante norvegese, che non parteciperà ai Mondiali.

Se c'è un grande assente ai Mondiali in Qatar che chiuderanno il 2022 quello è senza alcun dubbio Erling Haaland: il miglior marcatore d'Europa nella stagione in corso non ci sarà per la mancata qualificazione della Nazionale norvegese.

Haaland e compagni sono stati sconfitti dall'Olanda nell'ultima giornata della fase a gironi, scivolando al terzo posto ed evitando anche i Playoff.

Insomma: sarà un vero peccato non vedere l'attaccante del Manchester City all'opera in questo mese in cui i club si fermeranno... o, almeno, salvo sorprese.

Perché un po' ironicamente, un po' seriamente ci ha pensato l'Ashton United a proporsi al buon Haaland, diffondendo sui social un comunicato stampa ufficiale attraverso cui ammette di aver richiesto ai Citizens il prestito dell'attaccante norvegese.

"Ha senso provare a ingaggiare Haaland in prestito: il Manchester City non giocherà e noi vogliamo che Haaland resti in forma", spiega il presidente del club inglese, Michael Clegg.

L'Ashton United è una squadra di Non League, e come spesso capita, soprattutto dopo l'avvento dei social, ci si trova davanti a trovate "geniali" che non passano inosservate.

"Ha più senso che giocare a golf", conclude Clegg.

Il caso strappa un sorriso, nulla più, ma fa riflettere ancora una volta sulla sosta dei primi Mondiali invernali, che non vedranno Haaland tra i protagonisti.