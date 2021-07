L'ascesa di Hjulmand: dagli USA e il Nordsjaelland al sogno Euro 2020

Dagli studi negli Stati Uniti al doppio incrocio in Champions League con la Juventus di Conte fino a Euro 2020, il cammino di Kasper Hjulmand.

Non doveva nemmeno esserci e ora 'rischia' di raggiungere un traguardo storico. Kasper Hjulmand e la sua Danimarca stanno andando oltre ogni più rosea aspettativa e ora sognano la vittoria di Euro 2020. Una classica storia di 'sliding doors' con il destino a cambiare le cose all'improvviso: sulla panchina della nazionale danese doveva esserci Hareide, che avrebbe dovuto concludere la sua avventura da commissario tecnico al termine degli Europei, ma il rinvio per la pandemia e alcune dichiarazioni rilasciate alla tv danese e poco gradite alla federazione sull'idea di calcio, hanno spinto i massimi vertici a cambiare rotta proprio in vista di Euro 2020.

La chiamata della Danimarca quasi per caso e un percorso da allenatore iniziato dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti. Il giovane Kasper vola a Jacksonville per frequentare l'University of North Florida grazie al consiglio di Ray Bunch, manager della squadra di football del college e amico di Roy Hodgson. Dopo la laurea, Hjulmand torna in Danimarca e inizia la carriera da allenatore nelle giovanili del Lyngby, fino a guidare la prima squadra.

I risultati attirano l'attenzione del Nordsjaelland, che gli affida la panchina della prima squadra per quasi sette anni, compresa una parentesi di sette mesi al Mainz, in Bundesliga. Sulla panchina del club danese, Hjulmand sfida la Juventus di Antonio Conte (con Angelo Alessio a farne le veci, causa squalifica) nel Gruppo E della Champions League 2012/2013. Al Parken di Copenaghen, il Nordsjaelland riesce a fermare i bianconeri grazie al gol di Beckmann, prima del pari di Vucinic. A Torino, invece, la 'Vecchia Signora' si impone con un netto 4-0 grazie alle reti di Marchisio, Vidal, Giovinco e Quagliarella.

La vicenda Eriksen ha confermato le grandi qualità umane di Hjulmand, che vanno ad aggiungersi a quelle tecnico-tattiche. Il Ct della Danimarca è riuscito a guidare a livello emotivo i suoi ragazzi dopo l'esperienza traumatica e tenere vivo il sogno di vincere Euro 2020. Lo ha fatto con compostezza ed eleganza, come sa fare lui, aiutando i calciatori a superare un momento di grande difficoltà. Hjulmand aveva già vissutto un'esperienza simile nel corso della sua carriera. Nel luglio 2019 era l'assistenza di Wieghorst quando un fulmine colpì il calciatore del Nordsjaelland Jonathan Richter durante un match amichevole. L'intervento dello staff mediche fu decisivo per la vita del calciatore, che dopo tre settimane di coma è sopravvissuto.

La Danimarca quasi per caso come coronamento di una giovane carriera vissuta nel suo paese dopo la formazione negli USA. Allenatore e motivatore: Kasper Hjulmand ora sogna di vincere Euro 2020 per regalarsi e regalare alla Danimarca una gioia immensa dopo lo spavento per il malore di Eriksen.