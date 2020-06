Arthur alla Juve, Pjanic al Barcellona: quando potranno giocare?

Arthur alla Juventus e Pjanic al Barcellona, ci siamo: quando cambieranno squadra? Quando potranno giocare? Potranno giocare in Champions?

E' ormai in dirittura d'arrivo l'operazione di mercato che coinvolge la e il : in bianconero finirà Arthur, i blaugrana accoglieranno Miralem Pjanic.

Manca solo l'ufficialità che arriverà dopo il buon esito delle visite mediche dei due giocatori, programmate per la giornata di domenica; poi la firma e il conseguente annuncio che sancirà l'addio del bosniaco alla 'Vecchia Signora' dopo quattro stagioni.

Trasferimento 'anomalo' in virtù della stagione ancora in corso, conseguenza diretta della pandemia che ha colpito il mondo: Arthur e Pjanic, dunque, quando potranno scendere in campo con le rispettive nuove squadre? Scopriamolo.

ARTHUR ALLA JUVE, PJANIC AL BARCELLONA: QUANDO CAMBIERANNO SQUADRA?

Qualcuno, erroneamente, avrà pensato che Arthur e Pjanic avrebbero cambiato squadra in maniera immediata, subito dopo l'annuncio che è atteso in tempi brevi: niente di ciò è vero. L'ex Gremio e l'ex concluderanno questa stagione con Barcellona e Juventus, rimandando l'approdo verso le nuove destinazioni soltanto alla prossima annata.

Prima dovranno onorare le ultime settimane con quelli che saranno i loro vecchi club, cercando di conquistare più titoli possibili per salutare nel migliore dei modi e concentrarsi finalmente sul futuro.

ARTHUR ALLA JUVE, PJANIC AL BARCELLONA: QUANDO POTRANNO GIOCARE?

Per la prima partita con le nuove maglie, sia Arthur che Pjanic dovranno attendere ancora un po': a partire dal 1 settembre (data di apertura del calciomercato estivo che si protrarrà fino al 5 ottobre) ogni giorno sarà quello buono per l'esordio, considerato che la stagione attuale si chiuderà il 31 agosto.

ARTHUR ALLA JUVE, PJANIC AL BARCELLONA: POTRANNO GIOCARE IN CHAMPIONS?

Come già detto, Arthur e Pjanic disputeranno le gare rimanenti della 2019/2020 con le attuali squadre e solo a partire dall'edizione successiva saranno protagonisti con maglie diverse.