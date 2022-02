Il sito dell'Arsenal: "Cestino vuoto come la bacheca dei trofei del Tottenham"

Cosa sarebbe il calcio senza gli sfottò? Quelli simpatici, sale delle rivalità. Nessun insulto censurabile, solamente curioso. Come quello apparso sul sito dell'Arsenal, e in particolare nel negozio ufficiale dei Gunners. Protagonisti dello scherzo, i rivali del Tottenham.

Non è ancora chiaro se il sito dell'Arsenal è stato hackerato o sia stata la stessa società londinese a pensare in tal modo, ma una volta che si clicca sul 'cestino' degli acquisti, appare un testo ben chiaro che sta facendo parlare di sè in maniera esponenziale. Tra i tifosi Gunners, Spurs e di tutto il mondo.

Ad essere presa di mira, la storia dei 'nemici' cittadini:

"Il tuo cestino è vuoto come la bacheca dei trofei del Tottenham".

Il riferimento è ovviamtente ai mancati trofei del Tottenham negli ultimi decenni: basti pensare che nel nuovo millennio gli Spus hanno conquistato solamente una League Cup. Gli unici campionati vinti? Nel 1951 e nel 1961. Gli allori conquistati sono venticinque, ma tutti risalenti a parecchi anni fa.

L'arrivo di Conte non ha cambiato per ora le carte in tavolta, considerando l'eliminaizione in Conference League e League Cup, ma il Tottenham è ancora in corsa per vincere la FA Cup. Nonostante il periodo d'oro in campionato, anche con diverse gare da recuperare il Manchester City, in Premier, appare irraggiungibile.

E l'Arsenal? Relativamente a trofei vinti, il dato è decisamente più alto e si spinge fino a 46 trofei, di cui 14 FA Cup, record assoluto per il calcio britannico. Anche i Gunners, però, non stanno vivendo anni esaltanti, con l'ultima Premier vinta nel 2004 e l'unico trofeo europeo riconosciuto, la Coppa delle Coppe, conquistato nel 1994.

Lo scorso settembre l'Arsenal ha superato 3-1 il Tottenham nella gara d'andata di Premier League. Match di ritorno rinviato per Covid, ancora da recuperare. L'episodio del sito web sarà sicuramente ricordato da entrambe l squadre: fuoco alle polveri.