L'ennesima trasformazione di Guardiola: 36% di possesso contro l'Arsenal, mai così in carriera

Il Manchester City batte i Gunners con la minor percentuale di possesso della storia calcistica dell'allenatore spagnolo.

Semplicemente un'altra masterclass di uno degli allenatori che, alla fine dei tempi, verrà ricordato tra coloro che hanno radicalmente cambiato il calcio, plasmandolo con idee di gioco nuove e rivoluzionare. Al di là della retorica, Pep Guardiola è e rimane uno dei massimi esponenti del lato artistico del pallone.

Il lato umano, caratterizzato da uscite anche poco felici nell'ultimo periodo (quella su Steven Gerrard su tutte, prima delle scuse e del mea culpa condito dall'iconico, ormai, "mi vergogno di me stesso") poco c'entra con quanto si è visto in campo per l'ennesima volta, nel match che ha consentito al Manchester City di annullare il distacco dall'Arsenal in Premier League.

Perché va bene, sì, i Citizens hanno i campioni, la tecnica, l'attaccante più forte al mondo e qualcosina in più, ma molto passa anche dall'intelligenza tattica di Guardiola, anche a Emirates.

Che poi basta semplicemente andare a guardar la recente storia del tecnico spagnolo per rendersene conto: la facilità con cui ha cambiato sistema di gioco, allontanandosi da quel 4-3-3 che a Barcellona ha fatto la storia. Lo sapete: contro l'Arsenal Pep ha aggiunto un altro tassello al suo mosaico meraviglioso.

Contro il suo discepolo, Mikel Arteta, Guardiola ha fatto quello che difficilmente si è visto nel corso degli anni: attesa e ripartenza. Sì: attesa e ripartenza, dal Manchester City del maestro del "tiki-taka". Attesa e ripartenza, ma di quelli cinici, profondi, importanti.

I due goal che hanno deciso la sfida con l'Arsenal, in fin dei conti, sono arrivati così: in distensione, con la difesa dei Gunners impreparata. In velocità: ma per comprendere meglio l'ennesima trasformazione di Pep, bisogna citare un dato.

A Emirates il Manchester City ha tenuto il 36% di possesso palla complessivo, contro il 64% dell'Arsenal: è un numero impressionante se si pensa alla tradizione calcistica legata a Guardiola. E, infatti, è il dato minore di tutta la carriera dell'ex Barcellona e Bayern Monaco.

Non aveva mai concluso una partita con una percentuale di possesso palla così bassa: ma no, non deve essere presa come un malus. E' solo l'ultimo degli approcci "creativi" di un allenatore che sa come vincere: non sarebbe uno dei migliori (per molti il Top in assoluto) al mondo, d'altronde.