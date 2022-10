Arsenal-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida storica in Premier League: l'Arsenal capolista ospita il Liverpool. Tutto sulla sfida, da dove seguirla in TV e Streaming alle formazioni.

ARSENAL-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Vincere per mantenere la vetta della classifica o risalire la stessa: questi sono i due principali tempi di una delle sfide più importanti in Premier League, quella tra Arsenal e Liverpool.

I Gunners sono al comando del campionato, certificato dal successo nell'ultimo turno contro il Tottenham di Antonio Conte: gli uomini di Mikel Arteta si sono resi protagonisti di un avvio di stagione da applausi, spinto anche e soprattutto dalle prestazioni super di Gabriel Jesus, in rete insieme a Partey e Xhaka contro gli Spurs. In Europa League, poi, successo secco, 3-0, contro il Bodo/Glimt che è valso agli inglesi il primato del Gruppo A.

Il Liverpool sta provando lentamente a riprendersi: in Premier League è reduce da due pareggi consecutivi contro il Brighton di Roberto De Zerbi (3-3 pirotecnico nell'ultimo turno) ed Everton nel derby (0-0). In Champions League, invece, vittoria importantissima per 2-0 contro i Rangers, grazie alle reti di Alexander-Arnold, su punizione, e di Salah, su rigore.

In questa pagina troverete tutte le informazioni utili per seguire al meglio Arsenal-Liverpool: da dove guardarla in TV e Streaming alle formazioni.

ORARIO ARSENAL-LIVERPOOL

La partita tra Arsenal e Liverpool, in programma domenica 9 ottobre 2022, verrà disputata all'Emirates Stadium di Londra: il fischio d'inizio è fissato alle ore 17:30.

DOVE VEDERE ARSENAL-LIVERPOOL IN TV

Sarà possibile seguire la gara Arsenal-Liverpool in diretta TV sui canali Sky e precisamente su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 4K (213): tutti i canali mettono a disposizione degli abbonati la possibilità di guardare il match in 4K HDR.

ARSENAL-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Arsenal-Liverpool potrà essere seguita anche in diretta Streaming tramite l'app Sky GO, scaricabile su dispositivo mobile e su PC, e utilizzabile dagli abbonati al pacchetto dedicato, ma anche su NOW TV acquistando l'evento.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-LIVERPOOL

Arteta con il solito 4-2-3-1 con Ramsdale in porta, White, Saliba, Gabriel Magalhaes e Zinchenko in difesa. In mediana schermo composto da Xhaka e Partey, con Saka, Odegaard e Martinelli alle spalle di Gabriel Jesus.

Klopp potrebbe puntare sul 4-2-3-1 visto già contro i Rangers, con Alisson in porta, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip e Tsimikas in difesa. Henderson e Thiago a comporre la linea mediana, con il primo favorito su Fabinho, Salah, Diogo Jota e Luis Diaz sulla trequarti alle spalle di Darwin Nunez, ma non è da escludere l'impiego di Firmino e l'utilizzo del 4-3-3.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Tsimikas; Henderson, Thiago; Salah, Jota, Diaz; Nunez.