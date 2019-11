Arsenal, Emery al capolinea: ufficiale l'esonero, Ljungberg allenatore ad interim

Unai Emery lascia la panchina dell'Arsenal: ufficiale l'esonero del tecnico spagnolo. Il vice Freddie Ljungberg nominato allenatore ad interim.

Dopo e , un altro top club decide di optare per il cambio in panchina. È ufficiale infatti l’esonero di Unai Emery dall' , dopo un anno e mezzo come successore di Arsène Wenger.

Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

Decisiva è stata la sconfitta di ieri sera contro l’ Francoforte in , un 1-2 interno che rappresenta la settima partita consecutiva senza vittorie dell’Arsenal in tutte le competizioni. Emery nel post-gara aveva riconosciuto il momento difficile.

“Capisco le critiche sulla squadra e su di me, non siamo in un buon momento. Dobbiamo riprendere fiducia vincendo le partite”.

Si tratta di una striscia negativa che non capitava all’Arsenal dal 1992, quando in panchina c’era ancora George Graham, che raggiunse le 8 gare senza un successo. Non è mai capitato negli oltre 20 anni della gestione Wenger.

L’Arsenal in generale sta vivendo una stagione complicata, con i soli 18 punti in 13 partite di Premier League e l’eliminazione dalla League Cup, più un girone di Europa League passato non senza sofferenze nelle ultime due gare.

Emery lo scorso anno ha portato la squadra fino alla finale di Europa League persa contro il , ma in campionato ha mancato l’obiettivo quarto posto. Quest’anno dista già 8 punti. La settimana scorsa la dirigenza dei ‘Gunners’ aveva rinnovato la fiducia nello spagnolo, ma ora l’esonero evidentemente è stato ritenuto non più procrastinabile.

Il club ha contestualmente comunicato che il sostituto per il momento sarà Freddie Ljungberg, vice di Emery da pochi mesi dopo aver convinto lavorando nelle giovanili. Un rimpiazzo ad interim, dunque, in attesa di trovare l'uomo giusto per rilanciare fin da subito le ambizioni dell'Arsenal.