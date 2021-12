Arnautovic k.o: Bologna-Roma dura 15 minuti per l'austriaco

L'uomo più del Bologna, Marko Arnautovic, è costretto ad uscire dopo appena un quarto d'ora nel match contro la Roma. L'attaccante austriaco, infatti, è stato sostituito nella sfida dell'infrasettimanale per un infortunio rimediato in seguito ad una scivolata.

Arnautovic, uscito dal campo al 17' per Sansone, al quarto d'ora ha sentito tirare dopo una scivolata per provare a recuperare un pallone. Giocatori del Bologna pronti a rinfrancare il compagno, che ha immediatamente chiesto il cambio scuro in volto, ma capace comunque di abbandonare il match sulle sue gambe.

