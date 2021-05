Armenia, Mkhitaryan escluso dai convocati: "Le spiegazioni ufficiali non mi convincono"

Dopo quella che probabilmente è stata una delle migliori stagioni della sua vita, Henrikh Mkhitaryan riceve una non-convocazione a sorpresa da parte della sua nazionale, ovvero l'Armenia.

To my suprise, I’ve been informed by the coaching staff of the Armenian National Team that, for whatever reasons, I wasn’t called up for the upcoming games. The provided official reasons aren’t convincing to me. I wish however the best of luck to our boys in the matches to come.