Ariaudo si è laureato: l'ex Juve è dottore in Scienze Motorie

Un nuovo obiettivo raggiunto al termine di un lungo percorso. Per Lorenzo Ariaudo il 17 dicembre 2021 è una data indimenticabile. Il difensore dell'Alessandria è ufficialmente diventato dottore in Scienze delle Attività Motorie e Sportive con la Laurea conseguita presso l'università telematica 'e-Campus'.

"Un altro traguardo importante... Chiamatemi Dottore".

Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Ariaudo attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Svincolato dalla scorsa estate al termine dell'esperienza di cinque anni con la maglia del Frosinone, il classe 1989 ha firmato un contratto con l'Alessandria a fine febbraio e ha debuttato con la maglia del club piemontese in occasione del match proprio con il suo ex club del 12 marzo scorso, terminato sul risultato di 3-0 per la squadra di Grosso.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Ariaudo ha debuttato tra i 'grandi' con la maglia bianconera nel 2009, quando in panchina c'era Claudio Ranieri. L'allora 18enne esordì in Coppa Italia contro il Catania il 14 gennaio e in campionato all'Olimpico di Roma quattro giorni più tardi contro la Lazio.

Poi le esperienze in giro per l'Italia con le maglie di Cagliari, Sassuolo ed Empoli, prima della lunga avventura dal 2016 al 2021 con il Frosinone. Ora l'Alessandria, ma con una laurea in più. Chiamatelo pure dottore!