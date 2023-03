Gara da sogno per Panama: si sfidano a morra cinese per la maglia di Enzo Fernandez

Conclusa la sfida tra l'Argentina e Panama, i giocatori ospiti si sono contesi la maglia del centrocampista del Chelsea in modo alternativo.

Il ritorno in campo dell'Argentina Campione del Mondo non è stato un momento storico solo per i tifosi e i giocatori della Seleccion, quanto per gli avversari che hanno partecipato alla gara amichevole del "Monumental".

Nonostante la sconfitta per 2-0 firmata Thiago Almada e Lionel Messi, i giocatori di Panama possono dire di aver scritto un pezzo di storia della "Scaloneta" (e non solo), affrontandola dopo quanto accaduto in Qatar.

Al termine del match, quindi, corsa alle maglie dei Campioni del Mondo: e non può essere altrimenti, data l'importanza dei calciatori in campo.

Uno dei più "ricercati" è Enzo Fernandez, che dai Mondiali in Qatar ha vissuto un altro importante momento della sua carriera, trasferendosi dal Benfica al Chelsea.

Ecco: per la maglia del centrocampista dei Blues si è scatenata una sorta di "gara", risolta in uno dei modi più "strani" visti su un campo da calcio: la morra cinese.

Non è la prima volta che accade, sia chiaro: nella mente di tutti sarà tornata l'immagine di Sinisa Mihajlovic e Adriano, intenti a decidere il battitore di un calcio di punizione nel 2005, ai tempi dell'Inter, proprio a "sasso, carta o forbici".

Ecco: i giocatori di Panama si sono avvicinati a Enzo e hanno risolto la contesa con la morra cinese. Un cimelio importantissimo, almeno quanto il modo in cui è stato vinto.