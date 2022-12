Dubbio Di Maria e Gomez out, Scaloni al bivio: possibile cambio di modulo per l'Argentina

La Seleccion continua la preparazione alla sfida dei quarti di finale contro l'Olanda: dubbio Paredes se "El Fideo" non recupera.

L'entusiasmo generato dalla qualificazione ai quarti di finale dell'Argentina, e dalla vittoria contro l'Australia conquistata grazie anche a una super prestazione di Lionel Messi, fa a botte, in qualche modo, con la difficile situazione fisica della squadra di Lionel Scaloni.

Il commissario tecnico dell'albiceleste continua a dirigere la preparazione al match contro l'Olanda, spartiacque per il prosieguo dei Mondiali della Seleccion, ma con qualche dubbio.

Dall'allenamento odierno, infatti, sono arrivate notizie positive relativamente allo stato di forma di Angel Di Maria: "El Fideo", che ha saltato la sfida contro l'Australia, sedendo in panchina, ma non subentrando, ha preso parte alla sessione d'allenamento odierna ma rimane in dubbio in vista dei quarti di finale che vedrà l'Albiceleste impegnata contro l'Olanda.

"El Papu", invece, ha giocato dall'inizio, ma è stato costretto a uscire nel corso della sfida contro i Socceroos: per l'ex capitano dell'Atalanta il discorso si fa più complesso.

Gomez non ha preso parte alle sessioni di allenamento post-Australia e sembra molto difficile un suo recupero per la gara contro l'Olanda: Scaloni, insomma, si trova di fronte a un bivio.

Rischiare "El Fideo" o inserire uno tra Leandro Paredes o Lisandro Martinez, con cambio di modulo: nel primo caso Paredes andrebbe a completare una linea di centrocampo a quattro, in un 4-4-2 con Messi e Alvarez riferimenti, mentre nel secondo si passerebbe a una difesa a tre con Romero, Otamendi e Lisandro Martined, e con un centrocampo a cinque con Molina, De Paul, Fernandez, Mac Allister e Acuna, a supporto di Messi e Alvarez.