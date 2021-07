Argentina-Brasile, cosa succede in caso di parità al 90'

L'Argentina di Leo Messi contro il Brasile di Neymar in finale della Copa America 2021: cosa succede in caso di eventuale pareggio al 90'?

Ci siamo, ultimo atto della Copa America 2021: l'Argentina di Leo Messi contro il Brasile di Neymar, una delle più iconiche e classiche sfide tra nazionali di tutto il mondo, le più forti della competizione.

Partita secca, quella tra le due squadre, che entrerà di diritto nella storia delle stesse. Ai vincitori la gloria e il titolo di campioni del Sudamerica, ai vinti, invece, i tanti rimpianti legati alla rivalità eterna. Cosa succede, quindi, in caso di parità al 90'?

ARGENTINA-BRASILE PARI AL 90'

Diversamente da accaduto nelle gare precedenti della fase a eliminazione diretta, proseguite direttamente ai calci di rigore, in caso di parità al 90' con ogni punteggio (0-0, 1-1, 2-2 e via dicendo) la gara tra Argentina e Brasile proseguirà ai tempi supplementari, con due periodi di 15 minuti ciascuno fino ad arrivare al 120'. La finale è infatti l'unica partita della Copa America a prevederli in caso di pareggio al 90'.

Se la parità tra Argentina e Brasile dovesse permanere anche dopo la conclusione del secondo tempo supplementare, a quel punto sarebbe necessario portare la partita ai calci di rigore. La squadra che alzerà il trofeo della Copa America 2021 laureandosi campione del Sudamerica, dunque, uscirebbe dalla lotteria dei tiri dal dischetto.