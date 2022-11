Argentina aggrappata a Messi: goal decisivo, eguagliato Maradona ai Mondiali

Dopo un primo tempo anonimo è ancora Messi a salvare l'Argentina, il fuoriclasse di Rosario eguaglia Maradona: 8 goal ai Mondiali.

Il più discusso, il più amato. Semplicemente il più forte. Se l'Argentina può sperare ancora di qualificarsi agli ottavi dei Mondiali il merito è solo del suo numero 10: Lionel Messi.

Dopo aver realizzato il rigore del momentaneo vantaggio contro l'Arabia Saudita, Messi si è preso nuovamente sulle spalle l'Albiceleste segnando il goal che ha sbloccato la partita contro il Messico. Un sinistro secco, preciso. Semplicemente imparabile per Ochoa. Poi, a completare l'opera, ecco l'assist per il raddoppio di Enzo Fernandez che ha chiuso la partita.

Il primo tempo giocato a ritmi bassi e senza un tiro nello specchio della porta, una punizione dal limite calciata alle stelle. Sembrava l'ennesima notte maledetta in Nazionale per Messi, almeno fino al minuto 64 quando il fuoriclasse di Rosario ha sbloccato il risultato a modo suo lasciandosi poi andare a un'esultanza liberatoria.

8 - Lionel Messi ha raggiunto il numero di gol di Diego Maradona ai Mondiali (otto), con solo Gabriel Batistuta (10) che ha fatto meglio per l'Argentina nel torneo. Svolta.#ArgentinaMessico https://t.co/9VCzBrl9uX — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 26, 2022

Il goal realizzato contro il Messico peraltro permette a Messi di agganciare l'idolo di sempre Maradona a quota otto nella fase finale dei Mondiali, con ottime possibilità di superarlo già a partire dalla prossima gara contro la Polonia. Meglio ha fatto solo Batistuta, a segno 10 volte. Messi, che va a segno da sei partite consecutive con l'Argentina, ha eguagliato la sua serie più lunga in Nazionale.

Ma sono tanti i record battuti da Messi che diventa anche il giocatore più anziano ad aver realizzato un goal e fornito un assist nella stessa partita dei Mondiali dal 1966 ad oggi, il tutto dopo essere stato anche il più giovane a riuscirci a Germania 2006 quando aveva solo 18 anni e 357 giorni. Inoltre solo Thomas Muller ha preso parte a più goal tra reti e assist dal 2006 ad oggi.

La qualificazione agli ottavi, certo, non è ancora in cassaforte. Anzi. Ma col vero Messi nessun traguardo è precluso anche per una squadra che sotto il profilo del gioco, per usare un eufemismo, lascia ancora a desiderare.