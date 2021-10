Arda Guler, il '10' che si è preso il Fenerbahce a 16 anni

Tifoso del Fenerbahce, Arda Guler è stato lanciato da Vitor Pereira a soli 16 anni: il fantasista è considerato il miglior recente talento turco.

Talento e allo stesso tempo maturità: una sfida complicata dimostrarlo insieme. Ma non per Arda Guler, giovane numero 10 del Fenerbahce.

A gennaio 2019 Arda si è trasferito dalle giovanili del Genclerbirligi al Fenerbahce. Classe 2005, in quel momento il suo idolo Alex de Souza disputava la seconda stagione in gialloblù. Suo padre Umit Guler, a 'Goal', ha dichiarato: "Non abbiamo mancini in famiglia, così ho messo palloncini e palloni davanti al suo piee sinistro".

Arda giocava a calcio col papà in un parco vicino casa: a 5 anni, fu mandato alla scuola calcio Ankara Genclik Gucu: "La frequentò per 3 mesi e, quando iniziò le elementari, frequentò l'Etimesgut Academy del Belediyesrpor. In seconda elementare, il suo insegnante di Educazione Fisica ci chiamò e disse: 'Arda ha talento, deve andare al Genclerbirligi!".

I suoi allenatori pensavano che potesse diventare un fuoriclasse e, nelle giovanili del club, è stato capitano dall'Under 11 all'Under 14 catturando l'attenzione del Fenerbahce in un torneo U14.

Arda era tifoso del cub di Istanbul e da piccolo ammirava Alex: le mire del Fenerbahce rappresentavano un sogno e lo portarono a trasferirsi lì.

Guler ha vissuto una stagione super con l'Under 19 gialloblù, con 10 goal e 7 assist in 22 partite guadagnandosi il premio di miglor giocatore del torneo internazionale Ramljak.

Una volta firmato il contratto pro col Fenerbahce a gennaio, è stato promosso in prima squadra: negli spareggi di Europa League tra Fenerbahce ed Helsinki, il tecnico Vitor Pereira l'ha inserito al posto dell'infortunato Novak e ha preso parte alla conferenza post-partita accanto all'allenatore.

"Ringrazio il mister per l'opportunità, così come la mia famiglia e il Fenerbahce, che mi ha cresciuto".

Tre giorni più tardi, è entrato all'87' del match contro l'Antalyaspor e dopo 120 secondi ha confezionato l'assist del goal vittoria. Nel return match di Helsinki, terza presenza ad appena 16 anni in sostituzione di Mesut Ozil.

"Se vuoi far crescere i giovani devi farli giocare e dargli fiducia - ha detto Pereira - Ho lavorato 5 anni nelle giovanili del Porto e non ho visto molti calciatori con le qualità e il carattere di Arda".

Guler ha preso anche parte agli Europei Under 17 con la Turchia: per caratteristiche ricorda Guti, l'ex Real Madrid. Visione, mancino e tranquillità, nonchè bel tocco, tempi giusti, qualità di tiro e capacità decisionale.

Arda Guler, nonostante sia solo del 2005, può essere considerato il miglior talento turco degli ultimi anni e ha il potenziale per catturare l'interesse dei top club europei.