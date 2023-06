L'Anversa torna campione dopo 66 anni: trofeo a Van Bommel al 95'

La Jupiler League viene assegnata nei minuti di recupero grazie a un goal di Alderweireld: dramma Saint-Gilloise.

E' stata un'ultima giornata dei Playoff indimenticabile, quella consegnata dalla Jupiler League: un epilogo che finisce dritto nella storia del calcio, in generale.

Basti pensare che al 90' delle sfide di Royale Union Saint-Gilloise-Club Brugge e di Genk-Anversa i campioni, per la prima volta nella loro storia, erano proprio i gialloblù del Saint-Gilloise.

Con il pareggio del Club Brugge, poi, tutto è cambiato, in virtù del 2-1 del Genk che avrebbe consegnato il titolo a quest'ultimo.

E poi è successo di tutto, di nuovo: al 94' Alderweireld, ex Atletico Madrid e Tottenham, ha pareggiato i conti, proprio nei minuti in cui l'Union SG stava affrontando uno dei peggiori psicodrammi della storia del calcio belga (da 1-0 a 1-3).

E questo vuol dire solo una cosa: Anversa campione dopo 66 anni. Un successo clamoroso accolto con incredulità, soprattutto da Mark Van Bommel, al secondo titolo stagionale dopo la Coppa del Belgio, e da un'esperienza non proprio felicissima al Wolfsburg.

In una stagione iniziata con Radja Nainggolan e proseguita con l'addio del centrocampista poi andato alla SPAL, sospeso per aver fumato in panchina a ridosso di una partita. E conclusa in questo modo: con una gioia attesa da 66 anni.