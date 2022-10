Antony "scherza" sul pallone e viene sostituito al 45': "E' ridicolo, ha fatto il clown"

Ten Hag cambia il brasiliano all'intervallo della sfida di Europa League, Paul Scholes non si trattiene: "Non sta intrattenendo nessuno".

L'avventura di Antony al Manchester United non è iniziata malissimo, almeno dal punto di vista strettamente calcistico, ovvero quello legato alle prestazioni: il brasiliano arrivato dall'Ajax ha avuto un buon impatto ai Red Devils, salvo qualche piccolo episodio non proprio gradito.

Eri ten Hag lo ha fortemente voluto in Premier League, sborsando quasi 100milioni di euro per averlo in squadra: ci è riuscito.

Sono 3 i goal messi a segno fin qui in 11 partite, tutti nel massimo campionato inglese, ma in Europa League è accaduto qualcosa che ha sollevato non poche polemiche attorno al calciatore.

Nel corso della gara interna contro lo Sheriff Tiraspol, Antony ha "scherzato" con il pallone, nel primo tempo e sul risultato di 0-0, facendo una "ruleta" senza essere marcato né pressato. Un gesto apparentemente senza un'utilità.

Ten Hag all'intervallo lo ha sostituito con Rashofrd, cambiando così il match (visto il goal messo a segno dall'inglese): durante la pausa di 15 minuti l'attenzione si è quindi spostata sulla "giocata" dell'ex Ajax.

"Serve a qualcuno? Serve a se stesso? Anche con un risultato di 4-0 cosa significa per lui questo gesto?", si chiede la leggenda del Manchester United, Paul Scholes, opinionista su BT Sport. "A me piace vedere le giocate che divertono, ma non penso che divertire sia fare il clown".

Ci è andato giù duro, insomma, l'ex centrocampista dei Red Devils.

"Non so cosa volesse fare, è solo ridicolo: guarda ten Hag, riassume il suo pensiero", spiega, mentre passano le immagini del disappunto del tecnico olandese.

Nel postpartita proprio ten Hag ha commentato l'episodio, non usando mezzi termini.

"Gli chiedo di più, non ho problemi con questa giocata se è funzionale. Se ti aiuta a non perdere palla è ok, ma se è una giocata fine a se stessa correggerò questa cosa".