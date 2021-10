Telenovela finita: Ansu Fati ha rinnovato col Barcellona fino al 2027

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il prolungamento di Ansu Fati, che avrà una clausola rescissoria record: un miliardo di euro, come Pedri.

La telenovela è finita. Ansu Fati ha rinnovato con il Barcellona. Ed è una notizia che rasserena in maniera portentosa l'ambiente catalano, provato da un inizio di stagione complicatissimo e da un prolungamento di contratto che sembrava proprio non voler arrivare.

L'annuncio è apparso sul sito ufficiale del Barcellona poco dopo la fine del match di Champions League vinto contro la Dinamo Kiev, con tanto di dettagli. Il più importante: Ansu Fati ha rinnovato addirittura per cinque stagioni, fino al 2027. Con una clausola rescissoria monstre: un miliardo di euro.

"Il Barcellona ha trovato un accordo con Ansu Fati per il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027 - si legge - La clausola rescissoria è stata fissata a 1000 milioni di euro".

1000 milioni uguale un miliardo di euro, appunto. Esattamente come Pedri, un altro che ha rinnovato il proprio contratto qualche giorno fa. Il Barcellona, insomma, non è più un Dream Team ma si prepara a essere un #DreamTeen, ovvero l'hashtag scelto dal club per annunciare l'accordo con Ansu Fati.

Reduce da un gran goal messo a segno domenica sera contro il Valencia, il gioiellino originario della Guinea Bissau potrà ora concentrarsi unicamente sul campo. Finalmente libero da infortuni, quelli che ne hanno condizionato gli scorsi mesi, e pure da pensieri di natura contrattuale.