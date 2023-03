Ansa - Caso Juve: trasmessa la 'seconda carta' FIGC ai legali di Paratici e Cherubini

I legali dei due dirigenti, secondo Ansa, hanno ricevuto la 'seconda carta' degli aggiornamenti tra Covisoc e Procura Federale.

Nuovo aggiornamento legato al caso plusvalenze che vede coinvolta la Juventus.

Secondo quanto riferito da 'ANSA', la Federcalcio ha trasmesso ai legali dei dirigenti Fabio Paratici e Federico Cherubini, coinvolti nell'inchiesta, la cosiddetta 'seconda carta, relativa agli aggiornamenti tra Covisoc e Procura Federale richiesta dagli avvocati dei due. Di seguito il contenuto del documento -riportato sempre da Ansa - all'interno del quale le plusvalenze vengono definite come "fenomeni potenzialmente patologici":

"Nel documento, in cui non viene mai citata la Juventus, ma solo in via generica i club, l'organo di controllo dei bilanci spiega di aver "individuato situazioni gestionali che meritano un attento monitoraggio e ciò anche nella prospettiva dell'adozione di potenziali iniziative istituzionali da parte dei competenti organi della Figc".



La Covisoc "ha analizzato un'analisi sui bilanci delle società e mostra come il cosiddetto trading dei calciatori - pur avendo garantito copiose plusvalenze idonee a sostenere gli aggregati patrimoniali - abbia generato pochissima liquidità - si legge nel documento.

La Covisoc evidenzia una divergenza tra il prezzo pattuito e il valore dei diritti compravenduti". Nel caso dei club - sottolinea - "sussistono innegabili peculiarità di cui non è possibile prescindere. Il patrimonio delle società di calcio è sovente rappresentato in maniera preponderante dal parco calciatori. Tale circostanza potrebbe indurre a condotte rivalutative al limite con conseguente alterazione dell'affidabilità dei bilanci". Fenomeni questi che l'organo di controllo definisce "potenzialmente patologici e per i quali chiede la possibile e celere adozione di misure" idonee".

Il club bianconero, che per via del processo legato al caso plusvalenze, si è visto infliggere una penalizzazione di 15 punti in classifica, ha presentato ricorso al CONI lo scorso 28 febbraio.

CONI che, a sua volta, sarà chiamato a prendere una decisione relativa alla penalizzazione che i bianconeri stanno scontando nel corso del campionato in corso. Una decisione che, in base all'esito finale, potrebbe riscrivere la classifica della Juve o semplicemente confermarla.

Oltre alle sanzioni in termini di punti, l'ex dirigente Fabio Paratici (oggi al Tottenham) è stato inibito per 30 mesi, mentre il direttore sportivo Federico Cherubini (attualmente rimpiazzato da Francesco Calvo) per 16.