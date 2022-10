L'annuncio di Leo Messi: "Quelli in Qatar saranno sicuramente i miei ultimi Mondiali"

La 'Pulce' fissa le tappe, compresa quella che lo vedrà affrontare il Mondiale qatariota, suo ultimo con la maglia dell'Argentina.

Preparate i calendari e cerchiate le date: i prossimi Mondiali entreranno nella storia, per tanti motivi. In primis perché si tratta dei primi a essere giocati in inverno, poi perché sarà praticamente la sfida definitiva tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Entrambi saranno in Qatar, sia con l'Argentina che con il Portogallo: per entrambi sarà l'ultimo Mondiale. E' una questione d'età, sì, ma anche d'annunci.

Il primo a esporsi è stato Lionel Messi che, intervenuto a Star+, ha spiegato che quelli in Qatar saranno i suoi ultimi Mondiali in carriera.

"Sto contando i giorni che mancano alla Coppa del Mondo. Ci sono un po' di ansia e nervi allo stesso tempo. Sarà l'ultimo, sicuramente".

Per Messi, tra l'altro, la stagione al PSG è iniziata molto bene, con il goal al Benfica che certifica un ottimo avvio con 8 reti in 13 partite in tutte le competizioni.

"Mi sento bene fisicamente, sono riuscito a fare un ottimo precampionato quest'anno, cosa che non avevo fatto l'anno prima".

E' un Messi diverso rispetto alla scorsa stagione: è il vero Lionel Messi che tutti hanno ammirato nel corso della sua carriera, senza alcun dubbio tornato a livelli ottimali, e si prepara al grande evento.

Appuntamento con la storia, insomma, alla fine dell'anno: gli ultimi Mondiali di Lionel Messi, campione in carica della Copa America, saranno quelli del Qatar.