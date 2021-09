Andorra troppo piccola? Lima contro Lineker: "Fortunato a non essere nato qui"

Andorra sfiderà l'Inghilterra domenica, e il giocatore più rappresentativo ha spiegato perché la nazionale ha tutto il diritto di essere a Wembley.

"Gary Lineker è fortunato ad essere nato in Inghilterra e non in Andorra": Questo il pensiero di Ildefons Lima quando gli è stato chiesto dell'affermazione dell'ex attaccante inglese secondo cui le nazionali calcistiche più piccole dovrebbero essere costrette a qualificarsi tra loro per affrontare Paesi più affermati in gare ufficiali.

Lima, che vanta 130 partite con l'Andorra, ha giocato contro alcuni dei più grandi giocatori della recente storia del calcio, ma se Lineker avesse avuto la sua stessa carriera, l'Inghilterra avrebbe dovuto pre-qualificarsi anche per le qualificazioni alla Coppa del Mondo.

Mentre l'Inghilterra stava vincendo per 5-0 contro Andorra a marzo, Lineker ha twittato "Sicuramente abbiamo raggiunto il punto in cui le Nazioni con il punteggio più basso dovrebbero giocare tra loro per qualificarsi per avere l'opportunità di giocare a questo livello. È diventato assurdo". Nella stessa settimana, il Lussemburgo ha battuto l'Irlanda e la Macedonia del Nord ha sorpreso contro la Germania nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo.

Surely we’ve reached the stage where the lowest ranked nations should play amongst themselves to qualify for the right to play at this level. It’s become absurd. @FIFAWorldCup — Gary Lineker (@GaryLineker) March 25, 2021

Per Lima ci sono voluti quasi 20 anni prima di conquistare una vittoria in gara ufficiale con l'Andorra, ma è sempre stato orgoglioso di scendere in campo per il suo Paese in ogni singola partita prima della storica vittoria del 2017 sull'Ungheria. Gioca ancora per loro nel 2021, e a 41 anni è probabile che giochi a Wembley domenica quando l'Inghilterra ospiterà l'Andorra in quella che Lima descrive come una "festa".

"Se Lineker fosse nato ad Andorra, non avrebbe potuto giocare contro grandi squadre? Perché? Andorra è un Paese come l'Inghilterra", dice Lima a Goal. "Non è un problema per una grande squadra giocare una volta all'anno contro di noi. È come una classica partita pre-campionato: non è un problema per loro. Puoi anche provare altri giocatori, altri sistemi tattici. È un bene per il calcio che ci sia questo tipo di partite. Non è il calcio del denaro, o del numero di follower di Instagram che hai o qualcosa del genere. È un calcio più puro".

Sull'incontro di domenica, aggiunge: "La partita contro l'Inghilterra è una grande partita, ma per noi la partita contro San Marino è più importante. È l'opportunità giusta per vincere una partita. Quella contro l'Inghilterra sarà una festa per noi: siamo fortunati a giocare in uno stadio come Wembley contro la nazionale inglese, con un'atmosfera straordinaria e contro questi grandi giocatori".

"Cercheremo di godercela, ma anche di fare il massimo. Ricordo che tre anni fa, contro la Turchia a Istanbul, abbiamo perso solo all'88'. Cercheremo di lavorare sodo, di fare il meglio possibile, ma dico ai giovani di godersi questa atmosfera perché forse succederà solo una volta nella vita".

È improbabile che Andorra partecipi a una Coppa del Mondo nel prossimo futuro, ma l'introduzione della Nations League significa che non solo Andorra può giocare contro squadre di livello simile, ma che può avere anche un percorso più facile per il Campionato Europeo.

"È una buona opportunità perché le piccole squadre devono giocare partite ufficiali", spiega. "Quando giochi contro l'Inghilterra, il risultato prevedibile è la sconfitta, ma quando giochi contro San Marino o altre piccole squadre che sono migliori di te, puoi prendere punti e diventare più competitivo. Quindi, quando giocherai contro grandi squadre, dovranno giocare meglio per batterti".

"Venticinque anni fa, le squadre giocavano contro l'Islanda aspettandosi di vincere. Ora giocano contro l'Islanda e sanno di avere di fronte un'ottima squadra. Le grandi squadre devono giocare contro piccole squadre per rafforzare la loro convinzione di essere grandi. Non è un grosso problema per le grandi squadre giocare contro nazionali come la nostra una volta all'anno, perché è un bene per il calcio. I tifosi preferiscono giocare contro il Brasile o la Spagna, perché giocare contro le piccole squadre è solo divertente, ma i giocatori come noi giocano con l'anima, orgogliosi di rappresentare il proprio Paese".

Lima è uno dei soli due giocatori ad aver giocato a livello internazionale in quattro decenni diversi, e ora detiene il record mondiale per la più lunga carriera allo stesso livello. Ha fatto il suo debutto nel giugno 1997, appena un anno dopo che lo Stato di Andorra è diventato membro UEFA. Da allora, ha vissuto molti dei cambiamenti calcistici avvenuti dentro e fuori dal campo, e questo ha contribuito a trasformare Andorra in una squadra più competitiva. Vanta anche un passato in Italia, alla Triestina (tra il 2005 e il 2009 e nella stagione 2011/12).

Nella Nations League 2018/19, erano imbattuti in casa nonostante giocassero in un gruppo difficile con Georgia, Lettonia e Kazakistan. Vittorie come quella del 2017 sull'Ungheria sono ancora estremamente rare, ma Andorra è decisamente migliorata, indipendentemente dal livello dell'avversario.

"Abbiamo giocato la nostra prima partita nel 1996, io ho giocato la mia nel 1997. Non sapevamo nulla di squadre internazionali o giocatori internazionali", ammette. "Ora, quando un giovane giocatore arriva in nazionale, ha giocato con l'Under 21 o l'U19. Giocano contro grandi squadre e grandi giocatori, è la normalità. All'inizio eravamo come 500 anni fa, quando vai in America e scopri l'America: eravamo così. Abbiamo scoperto tutto. Adesso i giocatori sanno tutto prima di arrivare".

"Nel 1998 ho giocato contro il Brasile e ho pensato: 'Qualche settimana fa stavo giocando con Ronaldo sulla PlayStation e ora è accanto a me in campo'. Ora quando giochi contro il Brasile o l'Inghilterra, hai grandi giocatori accanto a te ed è qualcosa di normale".

"Studiamo le altre squadre prima di giocarle: sappiamo come giocano, se usano il piede destro o sinistro. Fisicamente ci prendiamo cura di noi stessi, meglio rispetto al passato: cibo, allenamento, riposo. Vent'anni fa era un calcio diverso. Giocare e bere una bottiglia di vino era normale: ora devi rispettare molti limiti per prepararti al meglio alla prossima partita".

Lima adesso si prende cura della sua dieta e limita gli eccessi per assicurarsi che possa rimanere a giocare nei suoi 40 anni, ma se Andorra metterà in difficoltà l'Inghilterra, domenica, forse alzerà un bicchiere di vino in onore di Lineker.