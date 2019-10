Ancelotti difende il Napoli: "Prestazione buona, siamo stati sfortunati"

Carlo Ancelotti non ha molto da rimproverare al suo Napoli dopo il pareggio contro la SPAL: "Dobbiamo essere più precisi. Ghoulam? Non è pronto".

Il viene fermato sul pareggio dalla e perde l'occasione di rosicchiare due punti a e , mentre vede scappare via l' .

Carlo Ancelotti, intervistato da 'DAZN' al termine della partita, però non ha molto da rimproverare alla sua squadra.

"La prestazione è stata fatta bene, non abbiamo mai perso lucidità e subito ripartenza, anche se ci siamo sbilanciati nella seconda parte. Dopo la Champions non si hanno tutte le energie, ma abbiamo dimostrato di stare in salute. Dobbiamo continuare questa intensità, poi i risultati ci daranno ragione. Oggi siamo stati un po' sfortunati".

Durante la gara il Napoli ha perso Malcuit per infortunio ma al suo posto Ancelotti ha preferito inserire Callejon piuttosto che Ghoulam.

"Malcuit? Non so, ha preso un colpo al ginocchio. Ghoulam non gioca perché non è pronto per giocare".

Ancelotti difende invece Elmas, schierato al posto di Callejon ma autore di una prova non troppo convincente.

"Elmas poteva fare qualcosa in più nella prima parte, ma è un ragazzo giovane che va supportato e aiutato a trovare la posizione migliore".

Infine il tecnico del Napoli sottolinea come le opportunità per vincere siano state tante.