Ancelotti all'Everton, c'è il sì del tecnico: principio di accordo coi 'Toffees'

Carlo Ancelotti e l' hanno raggiunto un principio di accordo. Questo riferisce 'Sky Sports UK', secondo cui l'ex tecnico del sarebbe pronto a prendere la guida dei 'Toffees'.

La giornata di oggi è stata un'escalation continua per l'allenatore di Reggiolo, lasciato 'a piedi' soltanto 6 giorni fa dal club partenopeo. Dopo i contatti, nel pomeriggio Ancelotti è volato a .

Questa sera la notizia del principio di accordo che pone a questo punto l'ex allenatore tra le altre di e ad un passo dai 'Toffees'.

L' oggi con un comunicato ufficiale ha annunciato che per la partita di mercoledì in panchina ci sarà ancora Duncan Ferguson, che nelle scorse due ha ottenuto 4 punti affrontando e .

🔵 | We can confirm Duncan Ferguson will remain in caretaker charge for Wednesday's #CarabaoCup quarter-final tie. #EFC pic.twitter.com/1QvV8USM0P