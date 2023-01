Amelia su Di Serio a B Italian: "Attaccante moderno, in molti busseranno alla sua porta in estate"

L'ex portiere della Nazionale esalta le qualità dell'attaccante del Perugia: "E' il profilo che vogliono molti allenatori".

Al 64', al San Nicola, Fabrizio Castori opera due cambi: uno di questi è una mossa "classica", ormai, in casa Perugia. Dalla panchina si alza Giuseppe Di Serio: è successo altre undici volte, ma non gli importa. Sa che in quella mezz'ora, poco meno, poco più, può cambiare le sorti della partita contro il Bari.

Lo sa, perché in fondo, a 21 anni, ha già vissuto abbastanza esperienze significative in carriera da subentrare al San Nicola senza alcun tipo di pressione. E, infatti, dieci minuti più tardi sta correndo verso la sua panchina, esultando.

Ha appena portato in vantaggio il Perugia contro il Bari, con un colpo di testa in anticipo sulla difesa di casa: un goal da attaccante puro, con un movimento che ricorda altri nomi. Importanti: guide calcistiche, anche per Di Serio.

"Il Perugia ha iniziato la stagione con mille difficoltà. Di Serio è un ragazzo di 21 anni che si sta facendo valere: è un attaccante che ha delle caratteristiche moderne, che sa dribblare in velocità, ha il fiuto del goal. E' uno degli attaccanti più in forma, tra i giovani italiani".

Marco Amelia, nel corso della seconda puntata di B Italian, il format sulla Serie BKT ideato da GOAL Italia e Social Media Soccer in onda su Twitch, usa parole precise per descrivere il calciatore trentino.

Un talento, sì, su cui ha avuto una buona influenza Filippo Inzaghi, che nella stagione 2019/20 decise di farlo esordire in Serie A, permettendogli di raccogliere 16 presenze con il Benevento.

Nella passata stagione metà stagione con i sanniti e metà con il Pordenone, prima del trasferimento in prestito al Perugia, con cui ha raccolto 17 presenze, siglando 4 reti.

Ecco, di queste bisogna parlare: non c'è solo quella del vantaggio al San Nicola, nell'ultimo turno. Di Serio prende palla e sfida la difesa del Bari, presentandosi con un dribbling davanti a Caprile, battendolo. E' lo 0-2 finale: altra corsa verso la panchina.

"Sono convinto che molte squadre attenzioneranno questo giocatore perché è moderno, ed è ciò che vogliono gli allenatori", continua Amelia.

Tra i "grandi" ha giocato principalmente da centravanti, ma nel corso della sua formazione calcistica ha ricoperto anche il ruolo di esterno. Questo gli consegna spunti importanti.

"Per caratteristica ha movimenti da esterno: è sempre riuscito a subentrare bene. Ha fatto 4 goal finora, con 17 presenze che non sono tutte da titolare, tanta roba. Tanti andranno a bussare a casa Di Serio".

E nel suo percorso, importante è stata la scelta della piazza di Perugia: formativa anche a livello caratteriale.

"Con il suo trasferimento al Perugia si è alzato il livello dal punto di vista della pressione, perché Perugia è una piazza di Serie A, e lui sta rispondendo alla grande. Quel che vogliono i manager è la risposta mentale, oltre a quella tecnica, e Perugia è la piazza ideale".

Intanto corre e lo fa bene, molto bene: verso la definitiva consacrazione che, dopo diversi anni, potrebbe arrivare in questa stagione. Un altro giovane da tenere d'occhio.