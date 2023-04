Amelia su Cittadini a B Italian: "Pronto per l'Atalanta, mi ricorda Barzagli e Bastoni"

L'ex Campione del Mondo presenta il giovane difensore del Modena, in prestito dalla Dea: "Mancini lo tiene d'occhio per la Nazionale".

L'Italia è uno dei Paesi calcistici più importanti per la sua tradizione in termini di difensori: e, fortunatamente, non sembrano esserci problemi per le generazioni future. Ci sono tanti profili, tra Serie A e Serie B, che possono garantire un "domani" alla Nazionale Azzurra: tra questi c'è Giorgio Cittadini.

Classe 2002 di proprietà dell'Atalanta, con cui ha esordito in massima serie e in Europa League, nella stagione 2021/22, sta vivendo un'esperienza in prestito al Modena, in cadetteria, caratterizzato da momenti difficili per diversi guai fisici, ma importante per il suo futuro.

"È un bel difensore, molto forte: scuola Atalanta eh. Sforna sempre giocatori molto forti, che quando devono fare esperienza in giro sono pronti. Quello che viene insegnato nel settore giovanile bergamasco è proprio l’approccio mentale che devono avere quando poi arrivano in prima squadra, ma anche quelli che vanno in giro a fare esperienza arrivano con grande personalità".

A B Italian, il format sulla Serie BKT in onda sul canale Twitch di GOAL Italia, Marco Amelia ha presentato il giovane difensore della Dea.

"Molto alto, dal punto fisico molto dotato. Credo che sia per caratteristiche un difensore moderno, che sa giocare la palla, lo vedi sempre quando il suo portiere ha la palla si mette a disposizione per giocare. Quando ha spazio guadagna campo palla al piede per farsi attaccare per poi dar palla e scaricarla per creare superiorità coi compagni. Uno di quei giocatori che vedremo in Serie A a breve: è sotto l’occhio di mister Mancini per la Nazionale. Farà parlare di sé".

Fisico importante, come spiega Amelia: e un modo di giocare e difendere che ricorda quello di Barzagli e Bastoni, tra gli altri.

"A me ricorda per come difende e come cerca i duelli Andrea Barzagli perché è sempre stato un difensore molto pulito, non gli abbiamo mai visto fare falli clamorosi. Lui con la posizione sapeva prenderti il pallone: anche come struttura fisica gli somiglia molto. È molto, molto completo. Ricorda anche Alessandro Bastoni, perché ha una percentuale altissima di passaggi riusciti, ma non sono passaggi semplici. Crea superiorità nella partenza dal basso: sono passaggi anche al limite, ma è qualcosa che il difensore di oggi deve avere".

Il futuro di Cittadini dice Atalanta, secondo Marco Amelia: per l'ex Campione del Mondo il ragazzo è pronto già per stare in prima squadra in nerazzurro.

"Per quello che ha fatto finora è uno dei difensori già interessanti tra i profili emergenti in una Serie B molto difficile. Sono molto sicuro che l’Atalanta lo riporterà alla base perché come caratteristiche è affine al gioco di Gasperini. Se torna all’Atalanta starà in prima squadra".