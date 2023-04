Amelia su Benedetti a B Italian: "Sbaglia poco, lo paragonerei ad Aquilani"

L'ex Campione del Mondo presenta il classe 2000 della Sampdoria in prestito al Bari: "Non lo vedo lontano da Genova".

Mancano ancora parecchie giornate al termine del campionato di Serie A: meno a quello di B. I destini, però, come spesso accade si incrociano: accade che un giocatore, autore di una grande stagione, si trovi di fronte al bivio tra passato, presente e futuro. Quello di Leonardo Benedetti potrebbe riportarlo a casa.

Classe 2000, centrocampista: nato nello Spezia, ma di proprietà della Sampdoria. Gioca, in prestito, al Bari di Mignani, con cui sta facendo una stagione da ricordare, dopo diverse esperienze in Serie C.

"E’ una delle sorprese di questo campionato e di questo Bari perché è un giocatore di grande qualità tecnica, una mezz’ala qualitativa, a mio avviso può fare tranquillamente anche il Play davanti alla difesa perché ha tempi giusti di passaggio, trova sempre molto bene i corridoi tra le linee e i tempi per dare il là alle giocate dei compagni. Poi ha fatto un percorso che a mio avviso lo sta completando nella crescita perché poi uscito dalla Primavera dello Spezia è andato alla Samp e ha fatto un percorso di Serie C, in crescita".

Nel corso di B Italian, il format sulla Serie BKT in onda sul canale Twitch di GOAL Italia, Marco Amelia ha presentato il centrocampista di proprietà dei blucerchiati, elogiando l'attività della dirigenza del Bari.

"L’occhio di Polito nel portare giocatori giusti in squadra lo ha condotto al Bari: lui l’anno scorso era all’Imolese in Serie C, si ritrova al Bari in quello stadio e in quella città lì. Con grande forza caratteriale ha risposto presente nonostante sia un 2000: ha giocato e fatto prestazioni. Devo dire che è una delle certezze della squadra di Mignani".

Come si diceva, mancano ancora parecchie giornate alla fine del campionato di Serie A, ma nella peggiore delle ipotesi, per la Sampdoria, ovvero quella che vorrebbe dire retrocessione, Benedetti sarebbe già un profilo pronto per la categoria.

"Giocatore già fatto: l’anno prossimo se dovesse andare come sta andando, perché sembra difficile che la Sampdoria possa salvarsi, avrà un giocatore che ha fatto un’esperienza incredibile nel Bari, ritrovandoselo in rosa dopo una stagione strepitosa. Non lo vedo lontano da Genova se dovessero andare così le cose", ha spiegato Amelia.

Buona qualità del palleggio e dati importanti per quel che riguarda i passaggi riusciti: il suo profilo ricorda all'ex Campione del Mondo un altro centrocampista del recente passato.

"È un ragazzo che paragonerei forse ad Aquilani dal punto di vista dinamico, qualitativo, sempre con le dovute proporzioni. Sbaglia poco, fa le scelte giuste. Alberto era così: se lo fai giocare Play o mezz’ala, o se lo sposti 10 metri più avanti, lui la prestazione la fa, la qualità la mette. Si inserisce meno, ma forse per le caratteristiche del gioco di Mignani. Mi ricorda tanto Alberto. Gli ho visto sbagliare pochissimi passaggi".