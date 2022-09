D'Ambrosio di cuore: un bambino non riesce a fare il selfie con Lukaku, lui lo videochiama

Gesto importante del difensore dell'Inter, che accontenta le richieste di un bimbo presente ad Appiano Gentile.

Incontrare i propri idoli è il sogno di ogni bambino che ama il calcio: chilometri e chilometri per vederli dal vivo, scattare una foto e farsi firmare alcuni autografi da custodire gelosamente nello scrigno dei ricordi, astratti e concreti.

E' accaduto lo stesso al piccolo Simone che ad Appiano Gentile ha aspettato che i giocatori dell'Inter uscissero per incontrarli, come si fa di solito.

Tutti, tranne uno: il suo idolo. Romelu Lukaku. Non ci è riuscito, non ci è arrivato: qualcun altro l'ha preceduto, prima che il belga andasse via.

Niente paura: c'è Danilo D'Ambrosio che si conferma importantissimo sia in campo che fuori. E, soprattutto, un uomo dal grande cuore.

Parla con il bambino, Simone gli dice di non essere riuscito a incontrare Lukaku: il difensore nerazzurro prende il telefono e videochiama il belga.

Tutto risolto, insomma, con Simone che è riuscito a scattare un selfie "particolare" con il proprio idolo, che tra pochi giorni sarà costretto a seguire il Derby contro il Milan dalla tribuna.

Tutto questo grazie a D'Ambrosio: cuore d'oro, con un piccolissimo gesto ha fatto tornare il sorriso sul viso di un bambino che ha aspettato giorni per questo. E ci è riuscito.