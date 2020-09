Amantino Mancini riparte dal Brasile: è il nuovo allenatore del Villa Nova

Amantino Mancini riparte dal . L’ex centrocampista di , , e , si appresta a vivere la sua seconda esperienza da allenatore e lo farà sulla panchina del Villa Nova Atletico Clube, compagine che milita nel nel Campionato Mineiro.

Mancini quindi torna nel club nel quale ha chiuso nel 2016 la sua lunga carriera da calciatore e torna alla guida di una squadra dopo la brevissima parentesi di un anno fa al .

Un post condiviso da Villa Nova Atlético Clube (@villanova.mg) in data: 25 Ago 2020 alle ore 6:20 PDT

Approdato nel club pugliese, allora impegnato nel campionato di Serie D il 7 agosto 2019, il successivo 2 settembre ha lasciato i rossoneri in seguito ad una sconfitta patita contro il Fasano.

Mancini, attraverso un posto pubblicato sul suo profilo Instagram, ha manifestato tutta la sua soddisfazione per l’inizio di questa nuova avventura.

Un post condiviso da Alessandro Amantino Mancini (@mancini30) in data: 31 Ago 2020 alle ore 3:38 PDT

“Oggi inizio la mia carriera da allenatore in Brasile! Dopo anni alla ricerca di conoscenze, ho tenuto diversi corsi CBF B, UEFA B e PRO. Sono molto preparato per questa nuova sfida alla quale credo molto. Grazie Dio e grazie al Villa Nova per l’opportunità”.