Inter-Milan anche a Sanremo: Sangiovanni fa indossare la sciarpa rossonera ad Amadeus

Ancora una volta, il calcio sul palco di Festival di Sanremo. Nell'edizione 2022 della famosa annuale manifestazione canora in terra ligure, stavolta nessun ospite calcistico come in passato. Eppure, il pallone è stato comunque protagonista. Dopo la vittoria del Milan contro l'Inter.

Sangiovanni, giovane cantante vincentino in gara con il brano 'Farfalle', ha fatto parlare di sè sui social per aver fatto indossare una sciarpa rossonera ad Amadeus, presentatore di Sanremo. La particolarità? L'ex concorrente del programma Amici è infatti tifoso del Milan, mentre il conduttore un noto fan dell'Inter.

Dietro richiesta di Sangiovanni, nome d'arte del 19enne vicentino Giovanni Pietro Damian, Amadeus ha chiuso gli occhi, ritrovandosi al collo i colori dei cugini del Milan dopo una pesante sconfitta arrivata quando l'Inter sembrava avere il match in pugno.

Prima della quarta serata di Sanremo, l'Inter è stata rimontata a San Siro nel Derby: il Milan ha avuto la meglio sui nerazzurri grazie alla doppietta di Giroud, che ha ribaltato la rete di Perisic. Sul palco, un modo in più per ricordare la vittoria rossonera che porta il Diavolo a -1 in classifica.

Lo stesso Amaudes nel 2021 aveva inserito il Derby nelle serate di Sanremo, invitando il rivale cittadino Zlatan Ibrahimovic, risultato poi uno dei protagonisti assoluto della manifestazione di musica leggera che appassiona ogni anno una larga parte della Penisola.

Prima di Ibrahimovic, a Sanremo 2021 in veste di co-presentatore per una parte del Festival, erano stati invitati dai precedenti conduttori e dalla direzione artistica della manifestazione diversi calciatori e allenatori in qualità di ospiti: da Conte a Baggio, passando per Totti, Zanetti, Del Piero, Mihajlovic, Cristiana Girelli e la Juventus del 2003.