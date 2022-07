Altro che amichevole: rissa in Sporting-Roma e Mourinho se la ride

L'episodio è avvenuto in occasione della concessione del calcio di rigore ai portoghesi ed è nato da uno scontro tra Kumbulla ed Edwards.

Scene simili non sono nuove nelle amichevoli della Roma, ma semplicemente per una pura coincidenza: era già capitato lo scorso anno, quando in una sfida contro il Porto gli animi si erano surriscaldati, finendo in rissa.

Contro lo Sporting CP non è stato diverso, ma tutto è rientrato nel giro di qualche minuto: è il 27' quando Ibanez atterra Edwards in area di rigore, con l'arbitro che indica il dischetto.

Da lì in poi si accende il clima: Kumbulla va a tu per tu con l'attaccante dello Sporting che si scontra fisicamente con il difensore e fa scoppiare una rissa.

I giocatori danno vita a un parapiglia placato praticamente subito, ma non prima di un'immagine chiave consegnata dalle panchine.

José Mourinho, con le mani in tasca, passeggia in direzione di Ruben Amorim, ex giocatore e allenatore dello Sporting, sorridendo vistosamente stemperando i torni.

E' metà luglio, è un'amichevole: accendere il clima è sempre superfluo, come suggerisce l'espressione dell'allenatore portoghese.

Alla fine, dopo la tempesta, Pedro Gonçalves porterà in vantaggio lo Sporting contro la Roma, per l'1-0 momentaneo di una gara che sarà tutto, ma non un'amichevole.