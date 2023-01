Un tifoso del Tottenham ha tirato un calcio a Ramsdale, portiere dell'Arsenal, al termine del derby del nord di Londra: follia al triplice fischio.

Animi accesi al termine del 'North London Derby'. A seguito del triplice fischio della sfida tra Tottenham e Arsenal, vinta dai Gunners grazie al primo autogol di Lloris in carriera in Premier League e il goal di Odegaard, ci sono stati alcuni attimi di tensione in campo, che hanno visto coinvolti i protagonisti del match.

A scatenare il parapiglia qualche parola di troppo tra l’attaccante brasiliano del Tottenham, Richarlison, e il portiere dell’Arsenal, Ramdsale. I due sono stati divisi da uno steward a pochi passi dal settore occupato dai tifosi degli Spurs.

Durante il battibecco tra i calciatori, un tifoso ha provare a scavalcare i cartelloni pubblicitari e avventarsi su Ramsdale. Il supporter degli Spurs ha addirittura tirato un calcio al portiere dell'Arsenal: provvidenziale l’intervento dello stesso steward, che lo ha fermato subito dopo il contatto.

La scena ha scatenato la reazione di calciatori e staff delle due squadre, che insieme all'arbitro e agli assistenti sono accorsi subito in quella zona del campo.

La Football Association ha subito condannato l’accaduto attraverso una nota ufficiale:

“Condanniamo fermamente l'incidente che ha coinvolto uno spettatore al termine della partita di Premier League di oggi tra Tottenham e Arsenal. Questo è un comportamento del tutto inaccettabile e lavoreremo insieme alla polizia, alle autorità competenti e ai club per garantire che vengano adottate le contromisure appropriate".

Insieme a Ramsdale, tra i più nervosi c’era Xhaka: i due sono stati fermati da Mikel Arteta, che di forza ha spinto i propri calciatori lontano da dove era accaduto l’episodio e li ha invitato a festeggiare la vittoria pesantissima con il resto della squadra.

Un successo importante per i Gunners, che volano a +8 sul Manchester City in classifica, allungando in testa, e approfittano del passo falso dei ‘Citizens’ nel derby contro il Manchester City con la rimonta degli uomini di Ten Hag dopo il vantaggio di Grealish con le reti di Bruno Fernandes e Rashford.