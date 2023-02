Almada superstar: dal Mondiale vinto alla doppietta d'oro nel primo match post Qatar

Il più giovane giocatore nella vincente spedizione dell'Argentina in Qatar, ha guidato l'Atlanta al successo con due goal da urlo: al 93' e al 99'.

Rappresentanti della Serie A e della Liga. Ovviamente anche di Premier League e Ligue 1. Nella squadra argentina capace di conquistare il Mondiale qatariota dopo quasi tre decenni di attesa, il ct Scaloni ha selezionato i migliori connazionali in giro per l'Europa. I ragazzi che hanno fatto la storia a dicembre 2022 militano per lo più nel Vecchio Continente con l'eccezione di Armani, estremo difensore del River Plate, e del giocatore più giovane nella spedizione Mundial: Tiago Almada.

21enne, Almada è il Campione del Mondo 2022 più precoce di quelli convocati da Scaloni. Complici gli infortuni di Gonzalez e Correa, Scaloni ha puntato su chi era inizialmente in ballottaggio per un posto in Qatar.

Convocato, non è stato certo uno dei protagonisti, con pochi minuti giocati, ma si è comunque assicurato la medaglia d'oro e il più grande trofeo del mondo. Milita nell'Atlanta, in MLS. Campionato che nel lungo periodo difficilmente lo vedrà protagonista, ma che ha intenzione di dominare fino a quando ne farà parte.

Basti pensare al primo match della MLS 2023, iniziato il 26 febbraio. Ad Atlanta, al Mercedes-Benz Stadium, i San Jose Earthquakes. Andati in vantaggio con Ebobisse nella prima frazione, mantenendolo tale grazie al rigore sbagliato da Araujo, fino all'extra time della ripresa.

In una giornata che ha visto il DC battere il Toronto di Insigne e Bernardeschi (il primo infortunato, il secondo in goal) al minuto 98, l'Atlanta non è stata da meno. Anche i rossoneri hanno ottenuto i tre punti dopo il lungo periodo di recupero, proprio grazie ad Almada.

Il talento argentino ha prima battuto imparabilmente Daniel da fuori area con un destro terrificante andato a sbattere sulla traversa prima di depositarsi in rete, per poi superare nuovamente l'estremo difensore avversario, stavolta su punizione. Due perle in extra-time: 93' e 99'.

Dopo aver lasciato il Velez nel 2022 per approdare all'Atlanta dietro pagamento di 15 milioni di euro, il trequartista lavora per confermarsi in Major League Soccer e compiere il passo che più che una possibilità appare semplicemente una questione di tempo: se non sarà nel 2023, le porte dell'Europa si apriranno per lui nel 2024. Seguro.