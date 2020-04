Il 18 maggio riprendono gli allenamenti di Serie A: Conte ufficializza la ripartenza

I giocatori potranno tornare in campo individualmente dal 4 maggio, poi in gruppo dal 18. Conte: "Serie A? Vedremo se ci saranno le condizioni".

Tra una settimana comincia la fase due dell'emergenza coronavirus. Comincia anche per il calcio, visto come sia stata confermato, dalla conferenza sampa del premier Conte, il ritorno agli allenamenti per le squadre sportive. Dunque, anche per la , a lavoro per provare a ripartire a fine primavera.

La FIGC ha stilato una serie di regole in questi giorni, così da poter ritornare in campo in sicurezza: ovviamente non sarà la vecchia normalità. Con l'inizio della fase due nazionale ripartiranno anche gli allenamenti, ma le prime due settimane, ovvero quelle che cominceranno il 4 maggio, avrà come protagoniste le sessioni individuali. Ovviamente a porte chiuse.

In una conferenza stampa del Premier Conte che ha tenuto incollata tutta , si è parlato anche dello sport:

"Dal 4 maggio i professionisti e gli atleti d’interesse nazionale potranno allenarsi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale a porte chiuse".

Per due mesi i calciatori di Serie A si sono allenati con gli attrezzi disponibili nelle proprie abitazioni, ora potranno nuovamente calpestare l'erbetta, seppur in maniera individuale: comunque un passo in avanti per poter tornare in forma in vista della possibile e sia chiaro non ancora ufficiale, ripresa del campionato.

Il punto chiave della questione è questo: la ripresa degli allenamenti, sia individuali che di gruppo, non ufficializza la ripartenza della Serie A. Questa eventualità verrà affrontata giorno dopo giorno a seconda di come evolverà la situazione nei vari ritiri. Anche se un giocatore positivo potrebbe comunque non bloccare il ritorno in campo.

Il 18 maggio invece, dopo due settimane di allenamento individuale, via al ritorno in gruppo, sempre con regole severissime. Da qui, potrebbero servire circa quindici giorni prima di giocare la Serie A, ma come detto non c'è ancora nulla di definito.

Conte predica calma, nonostante milioni di persone attendano il possibile ritorno della Serie A, anche a porte chiuse:

"Io sono un appassionato di calcio e all'inizio mi sembrava strano che il campionato venisse interrotto, ma con questa emergenza anche i tifosi accaniti hanno capito che non c'era alternativa. Il ministro Spadafora lavorerà intensamente con esperti e componenti del sistema calcio per trovare un percorso che abbiamo in parte già definito con gli allenamenti individuali dal 4 maggio e in forma collettiva il 18 maggio, poi si valuterà se ci sono le condizioni anche per far terminare i campionati sospesi. Sicuramente se arriveremo a quella conclusione, lo faremo garantendo le misure di massima sicurezza. Vogliamo tanto bene ai nostri beniamini e che non si ammalino, loro per primi".

Ma servirà l'evoluzione del quadro generale, sopratutto dopo le varie riaperture del 4 maggio, per ora unica data in cui il calcio potrà lentamente iniziare ad essere svolto dalle varie squadre sportive di Serie A e non solo.

Serie A, la ripresa delle attività:

4 maggio - Allenamenti individuali per i giocatori di Serie A nel centro sportivo della propria squadra

18 maggio - Possibile ripresa degli allenamenti di gruppo nel centro sportivo