Allegri torna alla Juventus: da Lippi a Trapattoni, quando gli ex sono di nuovo bianconeri

Dopo due anni, Allegri è di nuovo bianconero: in passato Lippi e Parola hanno vinto lo Scudetto anche al ritorno. Per Trapattoni, l'Europa League.

Dopo due anni dai saluti a tifosi e società Juventus, Max Allegri è di nuovo l'allenatore bianconero. Un anno di pausa programmato, dunque la pandemia di coronavirus e il ritorno nel mondo del calcio slittato di dodici mesi, fino al passato bianconero nuovamente protagonista.

Per Allegri sarà dura fare meglio della sua prima esperienza alla Juventus, che aumenterebbe di valore solamente con la vittoria della Champions League, sfiorata due volte con le finali perse contro Barcellona e Real Madrid. Per il resto 271 gare alla guida dei bianconeri, 11 trofei di cui 5 Scudetti conquistati che lo rendono tra i più vincenti di sempre.

Cinque Scudetti con la Juventus come Lippi, uno in meno del leader Trapattoni. Allegri, il Campione del Mondo 2006 e il leggendario Trap hanno qualcosa in comune, ovvero l'essere tornati sulla panchina bianconera per una seconda volta. Come loro anche Virginio Rosetta e Carlo Parola.

Allegri sarà il quinto allenatore della Juventus ad avere una seconda esperienza bianconera in panchina. In passato è stata minestra riscaldata o nuova esplosione di successi?

VIRGINIO ROSETTA

Tra i giocatori più vincenti nella storia della Juventus, Rosetta ha guidato i bianconeri come tecnico negli anni '30. Con Madama ha conquistato la Coppa Italia del 1937/1938, per poi tornare nel 1942/1943 in qualità di co-allenatore, prima insieme a Monti e dunque a Borel II. Terzo posto, ottavi di finale di Coppa Italia e seconda esperienza senza successi di nota.

CARLO PAROLA

L'autore della famosa rovesciata diventata simbolo delle figurine Panini è stato un mito da giocatore per i tifosi della Juventus, ma anche come allenatore ha lasciato un'impronta indelebile nella storia bianconera. Per la prima volta tecnico di Madama nel 1959, riuscì a vincere Coppa Italia e Scudetto, entrambi per due volte nel primo biennio.

Qualche mese dopo l'addio nel 1961 venne richiamato sulla panchina della Juventus, senza però riuscire a ripetere i successi. Alla terza esperienza, però, nel 1974 (con un nuovo biennio bianconero) terzo Scudetto come allenatore bianconero.

GIOVANNI TRAPATTONI

Come detto, Trapattoni non solo è l'allenatore con più Scudetti nella storia della Serie A, ma anche quello con più campionati vinti alla guida della Juventus e ovviamente con una sola squadra.

I sei scudetti con la Juventus arrivarono tutti nella prima esperienza alla guida dei bianconeri tra il 1976 e il 1986, periodo in cui Madama vinse praticamente tutto, dalla Champions alla Coppa UEFA.

Proprio la Coppa UEFA fu l'unico titolo vinto da Trapattoni alla guida della Juventus nel suo 2.0 bianconero. Dal 1991 al 1994 venne richiamato per rialzare Madama, ma escludendo il trofeo internazionale del 1992/1993, la seconda prova a Torino non fu un granchè.

MARCELLO LIPPI

Scelto dalla Juventus come dopo Trapattoni nel 1994, Lippi è l'unico altro allenatore bianconero ad aver vinto la Champions guidando proprio il team piemontese. Il mister viareggino ci riuscì alla seconda annata, vincendo tutto nel quinquennio fino al 1999, compresi tre Scudetti.

Dopo la deludente esperienza dell'Inter, Lippi tornò alla Juventus nel 2001, per un altro triennio: con il toscano in panchina, la finale di Champions tutta italiana persa contro il Milan, ma anche altri due Scudetti (compreso quello del 5 maggio, beffando la sua vecchia società nerazzurra) e due Supercoppa Italiana.