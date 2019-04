Allegri sul caos Kean: "Gli imbecilli vanno presi e cacciati"

Allegri: "Kean? La crescita passa dall'evitare certe esultanze. Gli imbecilli vanno presi e cacciati dagli stadi, ma non si vuole farlo".

Vittoria importante in chiave Scudetto quella ottenuta dalla sul campo del per 2-0. Al termine del match ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri .

In primis complimenti alla sua squadra per come ha interpretato il match nonostante le molte assenze. L'ennesimo tricolore è sempre più vicino.

" Abbiamo fatto una partita tosta, senza concedere nemmeno un tiro agli avversari. Qui non era facile, sono 3 punti pesanti, ora siamo a meno 9 dallo Scudetto . Il calendario è tosto perchè giocheremo contro squadre che devono raggiungere obiettivi importanti e c'è la Champions che ci porta vie tante enrgie, ma dobbiamo fare bene e recuperare già per Juventus- che è una grande partita ".

Così come Bonucci , tiratina d'orecchie a Kean e la netta convinzione che i responsabili degli ululati razzisti debbano essere allontanati dagli stadi.

" La crescita passa anche nell'evitare certe esultanze . Con l' nel secondo tempo ha fatto un colpo di tacco, bisogna avere rispetto dell'avversario. Deve imparare e spero possa capire meglio certe cose, nel primo tempo ha sbagliato molte cose dal punto di vista tecnico, poi è andato meglio. Ululati? Non li ho percepiti, ma sono sempre i soliti discorsi. Non è stata colpa di tutto lo stadio, ci sono degli imbecilli che con delle telecamere apposite potrebbero essere fatti fuori dagli stadi . Se si vuole possono essere presi tutti, il problema è che non si vuole fare ".

Capitolo Spinazzola . Il problema si è rivelato meno grave del previsto e potrebbe rientrare già sabato pomeriggio contro il Milan. Ci sarà anche Mandzukic.

" Sono contento per Spinazzola, che ieri avevo detto che aveva avuto questo problema al ginocchio, invece sembra che sia stata più la paura. Quindi, stamani, si è allenato e c'è magari la possibilità che sabato possa essere a disposizione, così come Mandzukic ".

Dybala tornerà ad allenarsi coi compagni tra 2 giorni, mentre per Khedira e per Ronaldo c'è ancora da attendere.