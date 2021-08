Allegri si tiene stretto Ronaldo: "Mi ha detto che rimane alla Juventus"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta la sfida contro l’Udinese.

Massimiliano Allegri si prepara al suo secondo debutto ufficiale sulla panchina della Juventus . Lo farà nel corso della sfida che domenica vedrà i bianconeri impegnati sul campo dell’ Udinese nel primo turno del campionato di Serie A 2021/2022 .

Il tecnico, che torna protagonista del massimo campionato italiano dopo un biennio sabbatico, ha presentato la gara contro i friulani nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“La prima di campionato è sempre difficile: troviamo una squadra forte fisicamente, l’anno scorso ha concesso poche occasioni, è noiosa da affrontare. Servirà una prestazione solida e tecnica".

Non c'è emergenza per Cristiano Ronaldo , che aveva saltato l'amichevole contro l'Under 23 in settimana per riposare ed ora è a piena disposizione. E anche per il futuro, il portoghese rimarrà a Torino.

"Ronaldo non ha fatto l’amichevole con l’Under 23 per recuperare. Sarà a disposizione. Bisognerà fare un lavoro di squadra per esaltare le sue qualità. I rumors? Lui si è sempre allenato bene e messo a disposizione, la sua volontà di andare via dalla Juventus non c'è mai stata. A me ha detto che quest'anno rimarrà alla Juventus".

Su Dybala invece Allegri si concentra sulla carica emotiva del giocatore argentino, chiamato alla riscossa.

"Non si possono discutere le qualità tecniche di Dybala. Quest’anno si è presentato come se fosse il suo primo anno, con la voglia di conquistarsi la Juventus. Le sue ultime annate non sono state all’altezza delle sue potenzialità. È arrivato con una mentalità diversa e lo sta dimostrando giorno dopo giorno. Se gioca sarà capitano".

Ci sarà invece da aspettare per vedere in campo Manuel Locatelli, cha non è ancora al meglio.

"Son contento che Manuel sia qui, è un giocatore importante. Ha lavorato poco, non è in condizione ottimale. Ha bisogno di un po’ di giorni. Al rientro dalla pausa per le nazionali sarà pronto".

Parole anche per il big picture della Serie A 2021/22 che sta per cominciare.