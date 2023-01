Allegri ricorda Vialli: un minuto di silenzio prima della conferenza stampa

Prima di rispondere alle domande dei giornalisti alla vigilia del match contro l'Udinese, il tecnico ha chiesto di osservare 60' di silenzio.

Una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sapere. A soli 58 anni Gianluca Vialli si è spento per via di un brutto male che lo affliggeva da diversi anni.

Icona della Juventus, il calciatore verrà ricordato dal club bianconero prima della sfida contro l'Udinese, ma il tecnico Massimiliano Allegri ha voluto anticipare un piccolo gesto di omaggio.

Prima della conferenza stampa, l'allenatore juventino ha chiesto ai giornalisti presenti di osservare un minuto di silenzio in memoria di Vialli.

"Vialli ho avuto il piacere di conoscerlo: ha dato tanto al calcio e alla Juventus. Vi chiedo di fare un minuto di silenzio".

In seguito, Allegri ha iniziato a rispondere alle domande dei cronisti, concentrandosi inizialmente sulla crescita del giovane Soulé.

"Soulé è un giocatore più offensivo, ma ha tanta quantità oltre alla qualità. Sono contento di come sta crescendo e dobbiamo dargli tempo di crescere fisicamente e tecnicamente".

Il punto sugli infortunati.

"Abbiamo recuperato Di Maria, Bremer invece è un po' affaticato ma in caso abbiamo subito pronto Rugani. La formazione la deciderò nelle prossime ore in base a come stanno i giocatori. Domani tra Gatti, Rugani, Danilo e Alex Sandro, ne giocano tre. Momentaneamente togliamo Bremer".

Allegri glissa sulla domanda relativa a una possibile partenza dal primo minuto di Federico Chiesa, esaltando invece le condizioni di Moise Kean.

"L'altro giorno ha giocato un tempo. Chiesa ha fatto bene, fisicamente gli serviva una partita del genere. Sta crescendo di condizione, non so se riuscirò a farlo partire dall'inizio però sono molto contento. Quest'anno si è presentano molto bene, ha perso 6 kg rispetto all'anno scorso. Poi è maturato, ha una presenza diversa in campo. Lui è un giocatore che è cresciuto molto. Domani devo valutare se far giocare lui e Milik insieme o magari far partire Di Maria"