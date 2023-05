Allegri punta Budapest: "Vogliamo la finale in questa annata folkloristica"

Sul Siviglia: "Sarà determinante chi entrerà dalla panchina. La stagione? Ci sono cose da migliorare, ma anche aspetti positivi".

Giornata di viglia per la Juventus di Massimiliano Allegri. La formazione bianconera ha svolto la rifinitura alla Continassa prima di volare a Siviglia, dove domani scenderà in campo nel ritorno della semifinale di Europa League.

A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio del match del Ramon Sanchez-Pizjuan, il tecnico bianconero ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia:

L'obiettivo finale:

" Tutta la squadra ha voglia di raggiungere questa finale in un’annata folkloristica. Ci vorrà lucidità, ci vorrà personalità".

La finale di Budapest come incentivo per centrare un trofeo in un'annata complicatissima:

" Abbiamo lavorato tutto assieme per arrivare a questo momento, non era facile. Cercare di arrivare a Budapest è una bella opportunità, tra l’altro non ci sono mai stato e i ragazzi mi farebbero un grosso regalo"

Le condizioni della squadra in vista della sfida del Ramon Sanchez-Pizjuan:

"La squadra sta bene fisicamente, sarà determinante chi entrerà dalla panchina"

Il bilancio stagionale:

"Non possiamo costruire tutto subito, dobbiamo chiudere bene la stagione. Sicuramente ci sono cose da migliorare, ma anche aspetti positivi".

L'ostacolo Siviglia:

"E' una squadra molto forte, domani sarà differente perché saranno spinti dal pubblico ma noi siamo pronti".

La crescita di Fagioli:

"E' normale che bisogna passare da determinati momenti. In alcuni momenti sembrano fuoriclasse, in altri subiscono momenti di down. Bisogna prendere il brutto, che poi alla fine è sempre il bello perché sono ragazzi giovani".

Diversi i nodi di formazione da sciogliere:

"Ho un dubbio in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco"