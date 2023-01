Le parole di Allegri in conferenza alla vigilia di Juventus-Monza: "Ho parlato con Elkann ma non del contratto. McKennie non convocato".

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà la Juventus impegnata domenica pomeriggio all'Allianz Stadium contro il Monza. Match che inaugura il girone di ritorno di bianconeri e brianzoli. Ecco le parole del tecnico toscano.

"Ci arriviamo dopo un solo punto raccolto in due partite, subendo otto goal. Dobbiamo tornare alle vecchie abitudini, anche se nel calcio può succedere. Il Monza gioca bene, già in Coppa Italia ha fatto una buona partita e domani avranno più titolari".

Nessun accenno alla questione contratto, in scadenza nel 2025.

"Ho parlato con John Elkann ma non del contratto, solo del momento della squadra. Ora bisogna restare concentrati sul campionato senza perderlo di vista, in quattro mesi ci sono obiettivi da raggiungere".

Vlahovic e Pogba a disposizione, a differenza di Chiesa, fermato da un affaticamento al flessore.

"Domani Vlahovic e Pogba saranno a disposizione, Chiesa no perché ha un affaticamento al flessore della gamba operata che è normale. Cuadrado ha il nervo sciatico infiammato, dovrebbe esserci per la Lazio. Bonucci è in ritardo di condizione e per lui servirà più tempo".

McKennie sempre più vicino alla cessione: confermato l'accordo tra la Juventus e la prossima squadra dello statunitense.

"McKennie non è convocato, la società ha trovato l'accordo col club in cui dovrebbe andare a giocare. Quindi è inutile averlo a disposizione domani e farlo giocare".

Al momento non è in programma il passaggio ad un nuovo assetto tattico.

"Abbiamo Chiesa e Cuadrado fuori, quindi domani difficilmente cambieremo assetto. A partita in corso è possibile".

La penalizzazione di 15 punti in classifica e le nuove possibili sanzioni non hanno intaccato lo spirito del gruppo.

"Noi dobbiamo essere isolati da tutto, ci viene chiesto di vincere le partite. Bisogna avere una rivalsa, indipendentemente dalle problematiche esterne che non ci riguardano perché c'è una società forte".

Anche in caso di cessione di McKennie, dal mercato in entrata non arriveranno rinforzi.

"Non ci saranno rinforzi, se dovesse partire McKennie abbiamo Cuadrado, De Sciglio e anche Soulé che può fare l'esterno. Eventualmente cambieremo anche l'assetto, non è un problema".

Non è utopia pensare ad un impiego a gara in corso di Pogba e Vlahovic: qualche chance in più per il serbo.

"Pogba e Vlahovic stanno bene, hanno fatto un buon test l'altro giorno. Dusan credo sia un po' più davanti di Pogba. Se uno è convocato vuol dire che può giocare: magari non hanno 60 minuti nelle gambe ma 30, a dir tanto".

Paredes verso un impiego in mezzo al campo.

"Paredes sta bene, già in Coppa Italia si è disimpegnato bene. Domani può giocare".

Con l'infermeria quasi ormai vuota, la Juventus ha tutte le carte in regola per fare un girone di ritorno super.

"Se questa squadra ora può fare 50 punti? Non so, voi pensavate che con tutte queste assenze potessimo fare 38 punti? Abbiamo fatto un bel girone d'andata. Ora quelli che rientrano devono dimostrare di essere più bravi di chi ha fatto 38 punti".