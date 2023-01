Siparietto Allegri-Grassani: "Complimenti per la cravatta azzurra"

L'allenatore bianconero esordisce con una battuta dopo la gara tra la Juventus e l'Atalanta: "Nella nostra ironia c'è verità".

Dopo la pesantissima sconfitta contro il Napoli e l'altrettanto devastante stangata del -15 in classifica, la Juventus non è riuscita a rialzarsi nella sfida contro l'Atalanta. Un match spettacolare terminato 3-3, in cui i bianconeri hanno comunque dimostrato di saper rispondere colpo su colpo.

Un punto in classifica che porta i bianconeri a 23, o a 38, a seconda di come andranno i prossimi gradi di giudizio e sentenze. Intanto ci sono da registrare altre reti subite dopo le cinque di Napoli: otto in due match, dopo otto partite senza mai incassare nemmeno un goal.

Prima di analizzare il match dell'Allianz Stadium, Massimiliano Allegri alleggerisce il clima con sorrisi e battute ai microfoni di DAZN, a partire da una frase che dà vita a un siparietto con l'avvocato Grassani, in collegamento.

"Ho sentito l’avvocato che è molto bravo. Soprattutto complimenti per la cravatta che è meravigliosa. Quel celeste lì... con questo nodo".

Nessuna vena polemica, anzi: solo capacità di sdrammatizzare in un periodo complesso per il club bianconero, nonostante la possibile allusione al colore della cravatta dell'avvocato Grassani, azzurra come il Napoli.

"Sono di Livorno, nella nostra ironia c'è anche un po' di divertimento. Sono stato fortunato a nascere a Livorno: nella nostra ironia diciamo anche delle verità, anche se qualcuno poi non riesce a capirle. Ci divertiamo un sacco. Solo noi potevamo inventare i ‘Modigliani falsi’ prendendo in giro tutto il mondo. All'avvocato ho fatto i complimenti per la cravatta. Azzurra. Una bellissima cravatta".